Tanti esperimenti in piazza Caduti

A cominciare dall’estate del 1971, eliminato il parcheggio centrale, gli esperimenti di canalizzazione del traffico in piazza Caduti si protrassero per parecchi mesi. Con cubetti di cemento precompresso furono realizzate aiuole spartitraffico che venivano cambiate a seconda delle esigenze riscontrate. Vennero utilizzate anche piante in vaso. Scartate tutte le ipotesi di canalizzazione, alla fine fu scelta la soluzione più semplice, quella della circolazione rotatoria e nel ‘73, sui resti irrecuperabili di un ponte romano sul Padenna, fu realizzata la grande aiuola centrale, tuttora esistente.

A cura di Carlo Raggi