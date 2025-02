"Tanti problemi da affrontare"

Turismo, Bolkestein, ordine pubblico. Sono vari i punti su cui Simone Lucchi, segretario comunale di Forza Italia, attacca il sindaco all’indomani dell’incontro pubblico in cui ha parlato dei progetti per Cervia. I dati turistici del 2024, "sebbene mostrino un leggero miglioramento rispetto al 2023, sono ancora preoccupanti. Il 2023, infatti, è stato segnato da eventi disastrosi". In merito all’ordine pubblico, "c’è bisogno di un piano chiaro per affrontare il problema in vista della prossima stagione".

Per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, "è fondamentale sviluppare un nuovo piano dell’arenile anche per affrontare con serenità le eventuali aste della Bolkestein". Inoltre, "servono servizi adeguati per rilanciare le nostre aree commerciali". Infine "nonostante ci venga detto che i conti del Comune sono in ordine, assistiamo a un aumento della tassa di soggiorno, dei costi dei parcheggi a pagamento e delle addizionali Irpef senza un confronto con le associazioni di categoria".