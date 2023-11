"Tanti progetti nell’ultimo mandato"

Arrivano dal PRI alcune riflessioni sugli obiettivi di fine mandato di questa amministrazione, firmate dal segretario Giancarlo Cappelli. "Durante questo mandato sono stati realizzati importanti investimenti che meritano di essere evidenziati – dice –, e tra questi ricordiamo il completamento del Magazzino Darsena, il rifacimento del piazzale Premi Nobel a Pinarella, la proroga fino al 2057 della concessione della Salina, gli scavi di Cervia Vecchia e al Prato della Rosa, l’apertura di un istituto di scuola secondaria Liceo Linguistico".

In fase di progettazione, invece, prosegue Cappelli "il lungomare di Pinarella e Tagliata, grazie a fondi di Pnrr, la nuova sede di Cervia Ambiente, la rotonda in corrispondenza di Viale Milano e via G. di Vittorio, lo svincolo sulla Ss16, all’altezza del santuario della Madonna del Pino con il prolungamento della I traversa fino alla strada statale 16, l’adeguamento sismico della palestra della scuola media Gervasi e la realizzazione della tensostruttura".