"Tanti ragazzi al corso per il brevetto Ma i più non lo fanno per lavorare"

Simona Tarlazzi (foto) è stata per molti anni bagnina, poi coordinatrice del servizio di salvataggio. E anche ora che ha ’appeso il salvagente al chiodo’ continua a organizzare i corsi per prendere il brevetto per conto della Società nazionale di salvamento.

Tarlazzi, quanti ragazzi stanno frequentando il corso quest’anno?

"Erano partiti in 26 e sono rimasti in 22".

Non così pochi.

"Il corso sta andando discretamente bene, il problema è che i ragazzi sono molto giovani. Su 22 partecipanti i maggiorenni sono 3. Non era così fino a qualche anno fa: c’era più gente adulta che veniva a fare il corso per lavorare".

Perché vengono ora i ragazzi?

"Per i crediti formativi a scuola o semplicemente per avere qualcosa in mano, senza l’intenzione di lavorare. E questo è un problema su tutte le coste italiane, non solo le nostre. Tra i nostri ragazzi ce ne sono 3 che hanno detto che sono intenzionati a lavorare. Immagino che troveranno facilmente un impiego, vista la richiesta".

Lei ha fatto la bagnina per tanti anni. Lo considera un buon lavoro, dal punto di vista economico e non?

"Per la mia esperienza sì, è sempre stato un lavoro doc, con buon stipendio. Tuttora credo che a livello economico la paga non sia da sottovalutare".

Quanto guadagna al mese un bagnino?

"Qui nel Ravennate mediamente 1.500 euro, con scatti legati a esperienza e anzianità. Altrove si arriva anche a 1.800 o 2.000. Gli stipendi sono stabiliti dal contratto collettivo".

Le responsabilità che questo lavoro comporta possono essere un freno per i ragazzi?

"Possono spaventare: il bagnino di salvataggio è un soccorritore a tutti gli effetti e ha delle responsabilità a cui attenersi. Detto ciò è un lavoro d’oro, se consideriamo che è stagionale, e lo consiglierei a tutti i ragazzi come prima esperienza".

Lei a che età ha iniziato?

"Ho preso il brevetto nel 1989, a 18 anni, e ho cominciato subito. Ho continuato per 28 anni, fino al 2017. Alla fine degli anni ’90 ho iniziato a tenere i corsi per la Società nazionale di salvamento, e lo faccio tuttora".

sa.ser