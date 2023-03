Tanti romagnoli in una giornata bella come poesia

Marco

Ortolani

Le forze dell’ordine sono schierate con discrezione, ai bordi della piazzetta davanti all’ex convento di San Francesco. La piccola Bagnacavallo rimane ordinata nell’omaggio al suo illustre concittadino. Non c’è, insomma, il problema del traffico. Il "ch-raffico", come pronunciava il siciliano di Johnny Stecchino, il film che diede la prima popolarità cinematografica a Ivano Marescotti. I j’è propi tott. La buona gente di paese che parla sottovoce e si toglie il cappello, avvicinandosi alla bara. Ci sarà, nascosto da qualche parte, l’esaminatore di Carpi che gli fece il primo provino, impegnandolo sul celebre passo dell’Amleto. "Esciere o non Esciere? – declamò il giovane Marescotti, marcando le "s" da buon romagnolo – questo è il problema!". "Sì, è un problema" disse gelido l’esaminatore, riprendendosi il foglio, congedandolo e rinviando di qualche tempo il suo arrivo sulle scene. Peraltro Ivano "si vendicherà" mettendo in scena proprio un Amleto (pronunciato elegantemente con la corretta "e" aperta, così ostica per i romagnoli), in ricordo probabilmente di quel primo incidente.

Tanti romagnoli si avvicendano intorno alla bara. Romagnoli? E chi sarebbero, poi, i veri romagnoli? Gli imolesi no, perché sono sotto Bologna, i riminesi sono vicini alle Marche, i ravennati sono ghignosi… i villanovesi! quelli sì che sono romagnoli. Ma solo quelli della via Superiore. E poi neanche tutti. C’è il comandante della stazione dei carabinieri, volontario al picchetto. E poco lontano un altro picchetto lo montano i partigiani dell’Anpi, nei ricordi dei valori della Resistenza, che Marescotti teneva come saldo riferimento. È una giornata tiepida e piena di sole. Bella come una poesia. Anzi, acsè bèla ch’la ‘n pê gnénca una puiseja. Perché il grande pubblico ha una diffidenza per la poesia e Ivano si è speso per cambiarne l’opinione, grazie soprattutto ai testi di Raffaello Baldini. Passano le ore. "Ch’or e’l? A voj savé l’ora pracisa!!!". L’è terd! Ma possiamo stare un altro po’. E’ così bello scambiarsi i ricordi preziosi e personali che ogni visitatore sembra avere. L’onda d’affetto travolge la dolce Erika, al culmine di giorni faticosi ed emozionanti. Va là Ivano. Ne hai fatte e dette tante. Hai dato anche del "patàca" al tuo amatissimo Dante. E adesso che ci hai lasciati qui, zitti tutti, con i nostri "ucèl nuv" bagnati di pianto, ti vorremmo dire che sì, u s tira propi e cul! E dimondi!

Consulenze dialettali:

Mirta Contessi