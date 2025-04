"Tanti sono distratti e passano col rosso"

Sant’Agata sul Santerno, 2.852 abitanti, è prima per incassi delle multe tra i Comuni sotto ai 3.500 residenti: 188mila euro. "Fondamentalmente il nostro è un paese di frontiera a traffico elevatissimo, con la Bastia e la San Vitale" dice il sindaco, Riccardo Sabadini (foto).

Sabadini, come mai questo dato? Ci sono apparecchi per la misurazione della velocità?

"Di fisso c’è solo un T-Red. Abbiamo fatto tutte le verifiche del caso ed è a norma. Abbiamo cronometrato i tempi del giallo per verificare che fossero ligi alla legge ed è tutto regolare. Il giallo deve durare un minimo di 3 secondi, siamo sopra ai 4".

Molti passano col rosso, insomma

"Ne abbiamo parlato anche recentemente in consiglio comunale. Tanti passano col rosso tratti in inganno dal verde pedonale, che è parallelo al semaforo per le auto. Mi dispiace per questo dato, il semaforo per noi non è un bancomat ma purtroppo ci sono parecchie distrazioni alla guida".

Ci sono state lamentele?

"Sì, sul gruppo Facebook del paese sono nate crociate con allusioni anche pesanti e che non mi appartengono. Io ho fatto tutte le verifiche perché nessuno vuole fare multe se non ce n’è ragione. Tutti i fotogrammi delle multe che ho visto mostravano persone che passavano col rosso. Poi c’è chi mi dice che ha paura di farsi tamponare, chi ci prova..."

Vengono fatte sanzioni anche per la velocità?

"Sicuramente anche i telelaser influiscono, siamo un territorio di passaggio con un grosso problema di traffico. Abbiamo provato a intavolare un dialogo con la Provincia per capire come risolverlo, ma servirebbe una grande opera".

sa.ser