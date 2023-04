Tantissime prenotazioni per i siti d’arte

Tante le prenotazioni anche ai monumenti della città. E se il viavai è continuo davanti alle basiliche di San Vitale, Sant’Apollinare Nuovo e Sant’Apollinare in Classe, anche gli altri siti d’arte sono pieni di turisti. "Le prenotazioni in occasione della Pasqua sono tante – conferma Enrico Saviotti, portavoce della Diocesi – e il movimento è stato notevole già a partire dall’inizio di marzo, grazie anche alle gite scolastiche che sono tornate. Le previsioni sono buone, anche se ovviamente il bilancio definitivo bisognerà farlo alla fine, con i numeri".

Anche nel caso di basiliche e monumenti molti aspettano gli ultimi giorni per prenotare e il pienone è previsto per il weekend, in ogni modo a partire dalle vacanze scolastiche che iniziano giovedì. Già lo scorso anno i numeri dei monumenti gestiti dall’Opera di religione, basilica di San Vitale, mausoleo di Galla Placidia, Sant’Apollinare Nuovo, battistero Neoniano e Museo nazionale con all’interno la Cappella di Sant’Andrea, erano andati bene dal punto di vista dell’affluenza, quest’anno si aggiungono le scolaresche, tornate dopo tre anni di sospensione dovuta alla pandemia.

Quindi è auspicabile, anzi molto probabile, che si arrivi ai numeri del 2019. In quell’anno i visitatori ai monumenti della diocesi erano stati 509mila. Il crollo era arrivato nel 2020, in piena pandemia, con 120mila presenze. Nel 2021 le presenze erano aumentate con le riaperture, arrivando a 240mila, fino allo scorso anno quando sono state 420mila.

Tra i turisti in città moltissimi italiani, se è vero che, a livello nazionale, sono oltre 16 milioni quelli in procinto di partire per Pasqua, e quasi tutti hanno scelto di rimanere entro i confini nazionali. Il 60% trascorrerà due notti fuori casa, ma uno su dieci prolungherà la vacanza anche per tutta la settimana. Le località di mare sono le più ambite, seguite subito dopo dalle città d’arte. Nel ravennate c’è chi ha deciso per entrambe le opzioni, come confermano anche alcuni degli albergatori dei lidi.

Intanto con un mese di anticipo rispetto agli anni scorsi, da sabato 8 aprile, vigilia di Pasqua, sarà attivo il Navetto mare, il servizio gratuito di bus navetta finanziato dal Comune, in funzione dai parcheggi di via del Marchesato e di via Trieste al litorale di Marina di Ravenna e dal parcheggio di via Trieste al litorale di Punta Marina Terme.

Oltre agli italiani arrivano in città anche turisti sudamericani, e non solo in concomitanza con l’attracco delle crociere, si tratta secondo alcuni albergatori, di turisti stranieri in viaggio in Italia che scelgono Ravenna tra le loro mete grazie anche al passaparola e ai canali social legati alle crociere.