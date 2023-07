Tanto pubblico in cerca di risposte all’incontro sull’alluvione

Tantissimo pubblico martedì sera all’incontro ‘Luci e ombre sull’alluvione’, organizzato dall’insegnante e consigliere comunale di minoranza Davide Solaroli, tenutosi al salone Estense della Rocca. La sala, pur capiente, è risultata insufficiente per contenere tutte le persone intervenute; molti hanno dovuto ascoltare dal cortile interno. La diretta Facebook è stata vista da 3700 persone. Solaroli ha dialogato con Pierluigi Randi, presidente dell’Associazione Meteo professionisti, Stefano Orlandini professore di Idrologia all’Università di Modena e Reggio e Paride Antolini, presidente dell’Ordine dei geologi regionale. Secondo il meteorologo Randi l’alluvione è stata provocata "dalla grande grande quantità di pioggia caduta sull’Appennino a inizio maggio per 36 ore consecutive e poi dal secondo di metà maggio, più intenso, prolungatosi per 30 ore. Un fenomeno non attribuibile solo al cambiamento climatico, che non deve diventare un alibi, ma anche a una serie di criticità che devono spronarci a intervenire sulla vulnerabilità del nostro territorio".

L’intervento è stato seguito con grande attenzione, in un clima però di rabbia e tensione, perché si trattava in gran parte di persone che hanno subito le conseguenze dell’alluvione. Uno spettatore si è alzato in piedi e ha parlato di "un grido d’accusa di una popolazione che è stata sommersa" chiedendo "cosa abbiano fatto gli amministratori locali e regionali per evitare tutto ciò".

Il geologo Antolini ha spiegato: "Credo che in futuro sia necessaria un’azione di Protezione civile diversa, una maggiore informazione e una maggiore manutenzione degli argini perché quelli attuali sono vecchi. Ma la cosa migliore sarebbe spostare gli argini per mettere in sicurezza i nostri fiumi".

Infine, Orlandini ha sottolineato che "attualmente si spende otto volte di più per pagare i danni provocati dalle alluvioni che per la prevenzione che dovrebbe essere più efficiente e riguardare il controllo della vegetazione negli alvei, la rimozione dei sedimenti in eccesso, il controllo degli animali che fanno crollare gli argini e una migliore gestione delle emergenze".

Al termine, la parola è andata al pubblico. Molti hanno lamentato problemi rimasti senza risposta. "La grande partecipazione – ha affermato Davide Solaroli – testimonia il fatto che le persone in questo momento sentono forte la necessità di comprendere sino in fondo il dramma che ci ha colpito. Molti stanno cercando risposte e credo che i relatori abbiamo offerto spunti di riflessione interessanti".

Daniele Filippi