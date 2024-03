Targhe al Largo dei Giusti tra le Nazioni

Si è concluso qualche giorno fa l’intervento di rifacimento e allestimento della struttura portante delle targhe che ricordano i Giusti tra le Nazioni ’ravennati e soccorritori’. Tale struttura è collocata al Largo dei Giusti ravennati, ovvero l’area verde che si trova dietro il Mar, adiacente al viale degli Scozzesi all’interno dei Giardini pubblici. Quell’area fu intitolata e inaugurata nel 2017. Il giardino dedica una specifica targa nella quale sono riportati i nomi degli 11 ostri concittadini che si impegnarono in prima persona per sottrarre alla persecuzione razzista intere famiglie di ebrei. A occuparsi della realizzazione dell’opera è stato il comitato provinciale Endas di Ravenna, e domattina alle 10 è in programma la cerimonia di inaugurazione

È annunciata la presenza dei sindaci di Ravenna, Michele de Pascale, Bagnacavallo, Eleonora Proni, e Cotignola, Luca Piovaccari, del prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Paolo Bernardi, il presidente regionale di Endas Fabio Gardella, il rabbino territoriale Luciano Meir Caro (nella foto). Parteciperanno alla cerimonia anche i rappresentanti delle ’Armi’ in congedo, i discendenti dei Salvatori, dei Soccorritori e degli Ebrei salvati. Alle 11.30 avverrà la scopertura delle lapidi del Largo dei Giusti e l’intitolazione dei 14 lecci che si trovano sul viale principale agli 11 salvatori ’Giusti tra le nazioni’ riconosciuti dallo YAD Vashem, e a tre degli oltre 100 soccorritori dei perseguitati. L’intitolazione sarà ad opera degli alunni delle scuole presenti. Per entrambi i due momenti ufficiali è prevista un’esibizione musicale con canti e cori affidata al coro ”Gaudenzi” dell’Istituto Mordani, diretto dalla professoressa Catia Gori, e al maestro musicale Michele Carnevali.