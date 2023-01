Tari 2022, disservizi Scatta la penale

L’Amministrazione comunale di Cervia, dopo avere ricevuto numerose segnalazioni in merito al mancato o al ritardato recapito dei prospetti di pagamento della Tari (Tassa sui rifiuti) ordinaria, con scadenza al 31 dicembre 2022, ha inviato alle società di gestione Sorit e Municipia una lettera di contestazione per il disservizio relativo proprio all’ultima bolletta Tari 2022.

Il Comune di Cervia si è comunque scusato con i contribuenti per il disagio in atto, specificando anche che non saranno applicati sanzioni e interessi in caso di pagamento tardivo – oltre quindi il termine del 31 dicembre dello scorso anno – in quanto il ritardo non è affatto imputabile al contribuente.

A causa del disservizio, e dei danni che derivano dal mancato e ritardato incasso degli importi della tassa sui rifiuti – nonché dei conseguenti danni di immagine che ha subìto l’Amministrazione comunale cervese – alle società di gestione Sorit e Municipia è stata anche inviata una lettera di contestazione e inadempimento con l’applicazione della penale prevista da contratto in essere.