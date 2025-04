"Tari alle stelle, Russi è il Comune delle tasse"

Opposizione all’attacco sulla Tari, la tassa sui rifiuti. "Russi si può definire il Comune delle tasse, perché dopo avere aumentato nel dicembre scorso l’Imu, e l’addizionale Irpef, ora aumenta la Tari del 9,5%", scrive in una nota il consigliere comunale di centrodestra Sante Samorè. "Questo aumento va ad aggiungersi a quello dell’anno scorso che fu sempre del 9,5%. In pochissimo tempo la Tari è aumentata di quasi il 20%, a fronte di un tasso di inflazione prossimo al 2%. Un tale aumento trova una difficile giustificazione, anche perché pochi anni fa, con l’introduzione del sistema porta a porta , si doveva migliorare la raccolta rifiuti e anche risparmiare sui costi".

Per il consigliere comunale Samorè "purtroppo il sistema presenta notevoli criticità, con sacchi di rifiuti abbandonati in ogni dove, e con bollette che riportano importi maggiori. In questo modo il cittadino che è impegnato ad effettuare una selezione del rifiuto, si ritrova oltre al danno anche la beffa".

A queste parole fa seguito la spiegazione della sindaca di Russi, Valentina Palli (Pd). "L’attuale sistema ha portato la racconta rifiuti differenziata dal 62,4% del 2019 all’attuale 80,7% con un evidente e notevole miglioramento di carattere ambientale che non risponde solo alle norme ma anche ad una non più rinviabile necessità di produrre rifiuti in modo più consapevolmente".

Inoltre "il costo del servizio, asseverato dal piano economico finanziario e che non rappresenta in alcun modo un introito del Comune ma una mera copertura oneri, viene determinato dal contratto e dal metodo tariffario rifiuti, che definisce il perimetro dei servizi che devono essere coperti obbligatoriamente con la tariffa rifiuti. E’ stato adottato dall’Autorità nazionale di Regolazione (Arera), a cui la legge di bilancio del 2018 ha affidato il compito di regolare – aggiungendolo all’energia elettrica, al gas e all’acqua - anche il settore dei rifiuti, per migliorare il servizio. La Tari aumenta in relazione ad un aumento dei costi (inflativi, energia, personale) che l’ente pubblico deve coprire in quanto riconosciuti al gestore come dovuti".