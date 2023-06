Tari, pagamento differito e gestione delle rette

Dopo la già annunciata sospensione dei termini per il versamento dell’acconto Imu e per la presentazione della dichiarazione Imu dell’anno 2021 e 2022 al 20 novembre 2023, come previsto dal ‘Decreto alluvione’ (612023), la Giunta dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha individuato una serie di ulteriori misure per andare incontro ai cittadini colpiti dall’alluvione. Anche per la Tari è stata differita la scadenza dell’acconto al 20 novembre 2023 e quella del saldo al 22 dicembre 2023. La consegna di due bollettini (acconto e saldo) avverrà in un unico recapito. Per quanto riguarda le rette scolastiche e sociali è in corso la riemissione di quelle riferite al mese di aprile, che avranno scadenza 31 luglio, mentre quelle relative al mese di maggio saranno ovviamente limitate al solo periodo di effettiva frequenza dei servizi e avranno scadenza 31 agosto.