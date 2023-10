"Tari per le imprese, servono riduzioni"

Nei Comuni della Bassa Romagna in questi giorni arrivano alle imprese gli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti-Tari 2023, in due rate, una in scadenza il 20 novembre e l’altra il 22 dicembre. “In un momento in cui non è ancora pervenuto alle imprese alcun ristoro da fondi pubblici – scrivono Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna – in tante ci hanno rappresentato una situazione di difficoltà. Per questo rivolgiamo un pubblico appello agli amministratori per unirsi a noi nella richiesta di fondi dedicati, e per verificare le possibilità di sgravi, riduzioni e rateizzazioni da parte delle Amministrazioni comunali stesse“.