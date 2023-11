Incubo Tari, raffica di proteste: “Aumenti di oltre il 15%”

Ravenna, 13 novembre 2023 – Il rincaro della Tari lascia con l’amaro in bocca tutti, cittadini e imprese. Dopo l’intervento congiunto delle associazioni di categoria del mondo del commercio e dell’artigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna, ora è il turno di cittadini e forze politiche. In entrambi i casi viene sottolineato il peso dell’aumento che grava su bilanci e portafogli.

"Per questo – hanno spiegato le associazioni – ci sentiamo di rivolgere un pubblico appello agli amministratori dei Comuni della Bassa Romagna per unirsi a noi nella richiesta di fondi dedicati e per verificare in ogni caso le possibilità di sgravi, riduzioni e rateizzazioni da parte delle Amministrazioni comunali stesse".

Dall’altra parte ci sono i cittadini che stanno ricevendo la bolletta per l’anno 2023 dove la quota fissa risulta più alta di almeno il 15%. "Un aumento inaccettabile – dicono in molti – che porta a considerare che l’Amministrazione comunale abbia voluto recuperare i costi dello smaltimento dei rifiuti dovuti all’alluvione di maggio". Il gruppo consigliare ‘Per la Buona Politica’ sull’argomento ha presentato l’ennesima interpellanza.

"L’aumento riscontrato – spiega il consigliere comunale Silvano Verlicchi – è verificabile nell’atto deliberativo del consiglio comunale che ha approvato, nel luglio scorso, le tariffe 2023, con i soli voti favorevoli dell’attuale maggioranza che sostiene la giunta. Il gruppo ‘Per la Buona Politica’ ha espresso un netto voto negativo, come del resto anche negli anni precedenti, motivandolo con il fatto che il servizio raccolta rifiuti non è allineato alle esigenze della popolazione lughese e l’Amministrazione comunale non si adopera per negoziare col gestore Hera le indispensabili e necessarie migliorie. Pochi giorni fa abbiamo presentato l’ennesima interpellanza su questo argomento esternando il nostro disappunto per come sarà definito il costo globale del servizio dell’anno in corso, tenuto conto dei tragici eventi subiti, alluvione e tornado. Il nostro timore è che la definizione delle nuove tariffe 2024 venga differita alla prossima consigliatura".

Nell’interpellanza il gruppo politico di Roberta Bravi chiede di fornire la documentazione presentata ad Atersir per la definizione del fabbisogno di raccolta, di conoscere se il Comune di Lugo ha predisposto gli elenchi delle utenze che potranno rientrare nelle agevolazioni tariffarie previste da Arera per scontare a famiglie e imprese il costo di consumi straordinari e di essere aggiornati in merito alla tempistica prevista per la completa raccolta e ritiro di ogni tipologia di rifiuto ancora giacente presso abitazioni , attività produttive, aree pubbliche e private al seguito degli eventi alluvionali e tornado, così come assicurato, ad agosto, in assemblee pubbliche, dai referenti di Hera e dall’Amministrazione. Infine, chiede che venga presentato in consiglio comunale, con anticipo rispetto alla programmazione di bilancio 2024-2026, il dettaglio dei costi che saranno alla base delle tariffe da approvare per l’ anno prossimo, allo scopo di avere informazione preventiva degli eventuali rincari tariffari e che venga istituito il sistema della Tariffa Puntuale, per misurare puntualmente per ogni utenza il servizio prestato.