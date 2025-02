Tari, recuperato mezzo milione. E 3mila notifiche di accertamento

Prosegue la lotta all’evasione da parte del Servizio Tributi del Comune di Cervia. Il 2024 ha visto un importante consolidamento dell’azione degli uffici comunali per il recupero di somme attraverso un’attività di controllo e incrocio delle varie banche dati (catastali, residenze, consumi di utenze, atti di locazione). Degli oltre 3 milioni di euro recuperati lo scorso anno 580.000 euro sono arrivati dall’evasione della tassa rifiuti (Tari). "Nell’anno 2024 passato le notifiche di accertamento per omesso/parziale versamento Tari sono state in totale 2.950 su un totale di 32.782 utenze in tutto il territorio comunale, e gli avvisi di accertamento annullati in autotutela sono stati 43, che non necessariamente si riferivano all’anno in corso ma potevano anche essere relativi ad accertamenti eseguiti negli anni precedenti" spiega l’assessora con delega al Bilancio, Federica Bosi. Sugli accertamenti futuri generali – prosegue – "certamente il Servizio Tributi sta facendo il suo dovere anche per garantire equità tra i contribuenti: mi sembra un obiettivo importante quanto quello di incassare. Quindi continueremo con queste modalità". È capitato che ci siano stati degli errori, magari qualcuno si vede arrivare una richiesta ma in quei casi il pagamento non è, ad esempio, dovuto perché già versato. "Essendo la riscossione della Tari gestita tramite F24 – precisa l’assessora –, possono insorgere degli errori tecnici dovuti alla contabilizzazione dei versamenti, alle tempistiche con cui i versamenti vengono notificati all’ente. Ad ogni modo, se una persona riceve un sollecito di pagamento o altro e ritiene di avere già provveduto, basta scrivere una mail agli uffici preposti e nel giro di qualche giorno può verificare la propria posizione e fare annullare qualsiasi provvedimento errato. Gli indirizzi sono: accertamentotari@comunecervia.it e tari@comunecervia.it".

Attenzione però: in materia di Tari, sia nel caso di notifiche ritenute errate ricevute sia dei controlli che saranno effettuati dal Comune, "si andrà indietro di cinque anni dal 31 dicembre 2024". Dall’1 gennaio 2025, infatti, nel Comune di Cervia è in vigore la tariffa corrispettiva puntuale (Tcp), che sostituisce la Tari ed è in capo ad Hera. Con l’ingresso della tariffa corrispettiva saranno previste tre rate. Il primo bollettino arriverà alla fine di giugno e sarà possibile richiedere la domiciliazione bancaria. Sulla nuova Tcp, quindi, si raccomanda di attenersi alle notizie ufficiali o rivolgersi a Hera, che ha attivato il numero verde gratuito dedicato 800.862.328, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18. È possibile anche scrivere una email all’indirizzo clienti.tcp@gruppohera.it.

Ilaria Bedeschi