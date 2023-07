"Tari ritoccata del 5% ma servizio peggiore"

Aumenti in vista per la tassa sui rifiuti. Il "ritocco" alle tariffe Tari per il 2023, approvato durante l’ultima seduta del consiglio comunale di Lugo svoltasi giovedì scorso, è del 5%. La decisione è stata assunta con i 12 voti favorevoli dei gruppi Pd-Insieme per Lugo. Uniti invece nel sottolineare un parere contrario, i gruppi di opposizione ‘Per la buona politica’, Lega Salvini premier, Movimento 5 stelle e Gruppo misto (consigliere Fabrizio Lolli) che hanno votato no all’aumento.

"Senza ombra di dubbio il servizio di raccolta rifiuti è peggiorato – ha sottolineato il consigliere del gruppo Per la Buona Politica, Silvano Verlicchi –. Il Comune di Lugo in sede di ambito territoriale non ha saputo svolgere un ruolo attivo e propositivo e virtuoso. Altri Comuni, con lo stesso gestore Hera, ci sono riusciti ottenendo vantaggi per le loro comunità. Il risultato dal punto di vista pratico è sotto gli occhi di tutti: bidoni e bidoncini, sacchi strapieni di immondizia sparsi ovunque in modo disordinato per non parlare di strade e piazze che sono sempre più sporche. In compenso si assiste in automatico a un continuo aumento di tariffe che fa seguito agli aumenti effettuati gli anni passati".

Il nuovo sistema di raccolta porta a porta, come sottolineato dal consigliere Pd, Riccardo Pagani, "ha permesso di aumentare del 20% la raccolta differenziata in città passata dal 60% a circa l’82%". A fronte di queste percentuali, non siamo quindi d’accordo con la teoria del fallimento del nuovo sistema – ha precisato, puntualizzando anche l’apporto offerto dalla Tari al bilancio comunale pari a un gettito "di circa 6.5 milioni di Euro". La Lega, durante le dichiarazioni di voto espresse da Francesco Martelli, ha ritenuto inopportuno l’aumento inserito in un contesto "di salari rimasti invariati e di rischio di crisi per il settore produttivo". Fabrizio Lolli del Gruppo Misto ha condiviso la posizione espressa da Verlicchi soprattutto in merito "alle non risposte date al gruppo da parte dell’amministrazione", mentre Mauro Marchiani del Movimento 5 Stelle ha proposto un sistema premiante "per i cittadini che differenziano dal momento che dividere i singoli rifiuti è sempre più simile ad un lavoro". Nella sua dichiarazione di voto, Roberta Bravi, capogruppo di ‘Per la buona politica’ ha sottolineato come "a maggior ragione, ora, stanti le criticità evidenti e quotidiane nello smaltimento dei rifiuti da parte di tutti i cittadini colpiti dall’alluvione e non, riteniamo che il servizio vada rivisto e ancor di più la sua tariffazione. I nostri concittadini – ha precisato – non sono dei bifolchi incapaci di differenziare i rifiuti, sono molto capaci ma non è colpa loro se il servizio risulta inefficiente, con ritardi e, purtroppo, a volte, anche con addetti poco educati".

Monia Savioli