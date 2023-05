Tari sbagliata, un errore ripetuto per due anni

Negli ultimi due anni ho pagato una Tari errata a mio sfavore e puntualmente, come mio diritto, ho chiesto il ricalcolo. La prima volta – il servizio era gestito da Hera – mi è stato detto che non era possibile il rimborso ma potevo inviare una autocertificazione in merito al nucleo familiare, 2 persone invece che 4. Di questo sarebbe stato tenuto conto nella Tari dell’anno successivo cioè l’attuale 2023. Ho inviato i documenti richiesti.

Quest’anno il problema si è riproposto, ben 511 euro di Tari.

Nonostante le numerose telefonate e mail inviate non mi sono state date spiegazioni chiare sulla dinamica di un errore ripetuto a danno del cittadino: addirittura in prima battuta dall’Ufficio di Via Colonna mi è stato chiesto un certificato di famiglia, cosa totalmente impropria poiché ai sensi della 4452000 avevo già certificato nella mail precedente ad una pubblica amministrazione “fatti, stati qualità immodificate” ovvero la composizione del nucleo familiare. Dopo varie telefonate all’Urp del cittadino, una mail inviata al sindaco, dal quale mi attendo ancora una risposta, varie mail inviate alla agenzia delle entrate Ufficio Tari di Via Colonna attendo ancora il rimborso richiesto a marzo 2023 nonostante la formale richiesta scritta inviata per mail. Trovo tutto questo semplicemente indecoroso.

Rita Farneti