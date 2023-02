Tari: siamo in due, paghiamo come fossimo in sei

Da contribuente vorrei che qualcuno del comune di Ravenna, attuale esattore diretto della Tari, mi fornisse una logica spiegazione sull’assurdità, a mio parere, delle attuali tariffe Tari. Ero residente a Ravenna, da solo e, per un appartamento di circa 109 mq, pagavo nel 2021 circa 120 euro all’anno. Dal 2022 non sono più residente e l’immobile viene considerato seconda casa: in tale caso la tariffa non viene più applicata per unità residenti, ma su un numero ipotetico di persone che, nel mio caso, considerata la metratura, (trattasi dell’ultimo scaglione...ma direi girone infernale) è di sei unità, il che vuol dire una tariffa annua lorda di circa 430 euro, compresa l’addizionale che va alla Provincia.

Il riferimento al numero ipotetico di sei è una pura e semplice, assurda previsione. Tra l’altro non sono residente, e l’immobile è regolarmente affittato a due unità, che però hanno il torto di non avere ivi la residenza, per cui non contano gli occupanti, che producono rifiuti (beneficio riservato ai soli residenti), ma la solo metratura dell’immobile. Assurdità, a mio parere iniqua, che serve solo a far cassa: ripeto non sono residente, vi abitano due persone e pago come se ce ne fossero sei a produrre rifiuti? Riterrei più logico che, residente o no, si pagasse magari in base ai rifiuti prodotti, ma cosi non è.

Sarei molto soddisfatto di una risposta, logica e coerente, da parte dei funzionari responsabili.

Michele Paglialonga