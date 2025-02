Tari, uno su cinque non è in regola. In buchetta gli avvisi per il 2022

Una pioggia di notifiche per il recupero delle somme Tari ancora a debito dei residenti per il 2022 sta arrivando nelle case dei cittadini della Bassa Romagna. Se da un lato si moltiplicano le proteste per le tempistiche dell’accertamento, che sarà seguito a breve anche da quello relativo al 2023, dall’altro si conferma come stabile la percentuale di coloro che ricevono gli avvisi inviati dall’ufficio Tari dell’Unione della Bassa Romagna. La quota relativa alle morosità si aggira ogni anno attorno al 20%. Per le verifiche relative al 2022, il dato conferma la tendenza assestandosi sulla percentuale del 17%. I pagamenti omessi nel 2022 ammontano, in base ai calcoli resi noti, a ben 3.119.278 euro su un totale di 18.621.017 euro di gettito previsto da bolletta.

La cifra più importante da recuperare grava ovviamente sul Comune di Lugo, il più esteso, dove sono state emesse notifiche per 991.285 euro pari ad un 16%. La percentuale però non è la più alta dei 9 comuni. A detenere il primato è la città di Bagnara dove il non riscosso pesa per il 21% pari a 86.926 euro di somme da recuperare. A seguirla sono Massa Lombarda con il 20% (358.486 euro), Alfonsine con il 19% ( 08.212 euro), Conselice con il 18% (316.454 euro) a parimerito con Fusignano (229.843 euro) e Sant’Agata sul Santerno (110.947 euro). La classifica continua con Bagnacavallo con il 16% (420.817 euro), percentuale condivisa con Lugo. Chiude l’elenco il comune di Cotignola, che risulta essere il più virtuoso con una quota di insoluti pari al 13% e corrispondenti a 195,307 euro.

Dopo questa prima tornata, la tregua sarà breve. Fra un mese circa, saranno recapitate anche le notifiche relative alle cifre pendenti per il 2023. In entrambi i casi, per saldare il debito, sono concessi alle famiglie 60 giorni di tempo nell’arco dei quali non saranno applicate more aggiuntive. "All’inizio di ogni anno, chi non è in pari con la Tari riceve una notifica – spiegano dall’Unione –. In questo caso chi non ha saldato la propria posizione per il 2022 sta ricevendo le notifiche, ovvero promemoria che danno un tempo di 60 giorni per pagare senza more aggiuntive. La percentuale di chi sta ricevendo gli avvisi risulta in linea con gli anni precedenti. Va precisato che non si tratta di contenziosi ma di avvisi che danno tempo per pagare senza nessun tipo di conseguenza"

Monia Savioli