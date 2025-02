Tariffa corrispettiva puntuale, incontro al Magazzino del Sale

Vista la grandissima partecipazione agli incontri organizzati nelle scorse settimane nel Cervese da Hera e dall’Amministrazione comunale per presentare le novità della tariffa corrispettiva puntuale e i limiti di capienza che hanno comportato la rinuncia di diversi cittadini a partecipare, martedì 25 febbraio alle 20.30 al Magazzino del Sale Torre di via Nazario Sauro 24 è in programma un nuovo appuntamento. L’incontro sarà l’occasione per chi non ha potuto o non è riuscito a partecipare in precedenza o per chi avesse ancora dei dubbi in merito alla nuova tariffazione che – si ricorda – riguarda la sola indifferenziata. Per le altre tipologie di conferimento non sono previsti cambiamenti.

La nuova tariffa tiene conto della quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente prodotto dagli utenti, che verrà misurato dai sistemi di Hera. e che avvantaggerà i cittadini che fanno bene la raccolta differenziata. In concreto, le buone abitudini consolidate per la raccolta dei rifiuti rimarranno tali e l’introduzione della Tcp consente una sempre più accurata misurazione della produzione di rifiuti non separabili e di migliorare la qualità delle raccolte differenziate. Separando bene i rifiuti, infatti, resta poco da gettare nell’indifferenziato e questo permette una bolletta più leggera e il recupero di quantità sempre maggiori di organico, carta, plastica, vetro. Il passaggio alla Tcp rientra nelle strategie individuate dal Piano regionale dei rifiuti per aumentare la raccolta differenziata. L’Amministrazione comunale, che promuove l’incontro, invita tutta la cittadinanza a partecipare.

Negli incontri che si sono svolti finora sul territorio sono emerse alcune questioni ricorrenti: per quanto riguarda gli animali, le lettiere non compostabili e le traversine igieniche che si utilizzano per i cani e le loro deiezioni si conferiscono nell’indifferenziato perché non si possono recuperare. Le lettiere compostabili degli animali domestici, invece, fatte generalmente di amido o mais, se l’etichetta riporta la norma UNI EN 13432:2002, possono essere collocate nell’organico. Pannolini e pannoloni: vanno nell’indifferenziato. Per tutelare le famiglie, a Cervia sono previsti passaggi gratuiti ed esenzioni: vengono previsti in automatico per le famiglie con bambini fino a 36 mesi; per i presidi sanitari per adulti è necessario fare richiesta a Hera al numero verde gratuito dedicato 800.862.328 oppure all’ufficio in via XXII Ottobre a Cervia. Per quanto riguarda le bollette sono previste tre rate. Il primo bollettino arriverà alla fine di giugno e sarà possibile richiedere la domiciliazione bancaria. Il costo dei passaggi aggiuntivi per le utenze domestiche sarà deliberato ad aprile ma dalle stime si presume che ogni ritiro aggiuntivo rispetto a quelli programmati costerà tra 1 euro e 1,5 euro.

Ilaria Bedeschi