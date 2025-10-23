Tariffa puntuale, è polemica: "Imprese, aumenti fino al 100%"

È ancora polemica sulla nuova tariffa corrispettiva puntuale dei rifiuti. E, soprattutto, sugli aumenti per le attività produttive, che Confcommercio Ravenna in una nota stima vadano dal 20 al 100%, con picchi particolarmente alti per i camping e una media generale del 40%. "Risultano insostenibili anche in relazione agli alti costi dell’energia che hanno connotato gli ultimi anni – dice il presidente dell’associazione Mauro Mambelli –. Abbiamo casi di bar e ristoranti con incrementi medi nella tariffa dei rifiuti del 40%, e altre attività, come alcuni stabilimenti balneari ma non solo, che arrivano addirittura vicini al 100%. I campeggi risultano fortemente penalizzati dal nuovo sistema e hanno chiesto di verificare le modalità di calcolo, così come numerose attività artigianali che registrano aumenti significativi. La stagionalità, infine, riduce drasticamente il numero dei conferimenti previsti per molte attività, aggravando ulteriormente la situazione delle imprese". Il caso limite è quello di un campeggio che ha ricevuto una bolletta da 28mila euro, il doppio rispetto alla Tari. "È indispensabile che i Comuni, insieme a Hera, prendano atto della gravità del problema e si facciano promotori di correttivi al regolamento Atersir, per rendere più equa e sostenibile la tariffazione puntuale", prosegue Confcommercio.

Tra i punti su cui l’associazione chiede chiarimenti c’è quello che riguarda il quantitativo dei rifiuti, calcolato sulla base del numero di svuotamenti del bidone piuttosto che sulla quantità di rifiuto contenuto: ovvero, per ogni conferimento viene conteggiata una quantità di rifiuti pari al bidone pieno anche se non lo è del tutto. "La tariffa viene comunque calcolata sul valore minimo del quadrimestre, vanificando di fatto il principio stesso di ’tariffa puntuale’ e penalizzando chi produce meno rifiuti" spiegano dall’associazione, che ritiene che "non sia corretto applicare una fatturazione basata su minimi prestabiliti e su una suddivisione quadrimestrale rigida e non modulabile". Le imprese sono infatti tenute a dichiarare preventivamente il numero e la capacità dei contenitori necessari per la raccolta: ciò significa che chi ritira contenitori grandi e poi li conferisce prima che questi siano pieni, paga per un quantitativo di rifiuti maggiore rispetto a quello effettivamente prodotto.

Confcommercio aggiunge inoltre che "nonostante le reiterate richieste rivolte alla precedente amministrazione, il regolamento sulla gestione della tariffa e sulle modalità di raccolta dei rifiuti è stato trasmesso alle associazioni soltanto il giorno prima della sua approvazione da parte di Atersir, un atteggiamento che ha disatteso le aspettative delle imprese e le istanze avanzate dalle associazioni di rappresentanza, costringendo queste ultime a lavorare con urgenza alla definizione di un piano di mitigazione del tributo".

Confcommercio Ravenna chiede "un confronto trasparente e costruttivo tra Hera, l’amministrazione comunale e le rappresentanze delle imprese, al fine di definire un modello tariffario realmente equo, proporzionato e coerente con il principio di ’chi inquina paga, chi differenzia risparmia’, senza penalizzare chi adotta comportamenti virtuosi". E poi "ci si chiede, infine, come mai negli anni precedenti sia stato possibile garantire la sostenibilità del sistema di gestione e raccolta dei rifiuti senza dover ricorrere a rincari di tale entità e quali sono le motivazioni che oggi dovrebbero giustificare aumenti così rilevati".