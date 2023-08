Tartaruga Day, ne sono nate 81 Turisti assiepati per il primo tuffo

Sono salpate verso il mare aperto le ottantuno tartarughe marine venute alla luce nella notte fra martedì e mercoledì sulla spiaggia di Milano Marittima, dove per la prima volta una Caretta caretta aveva deposto un nido lo scorso giugno.

La schiusa può essere considerata un successo, nonostante le molte insidie: oltre ad essere una ’prima volta’ per l’Emilia Romagna, il nido era posto in una spiaggia altamente antropizzata, dove si temeva che le luci degli stabilimenti potessero disorientare le tartarughe.

Per questo la Turtles of the Adriatic Organization e il Centro sperimentale per la tutela degli habitat avevano non solo spostato il nido più lontano dalla battigia, ma lo avevano circondato da una rete e da due corridoi, volti l’uno a indirizzare le tartarughe verso il mare, l’altro a non lasciar filtrare la luce esterna.

Tutto è andato bene: le tartarughe disorientate sono state una minoranza, ed è stato sufficiente accompagnarle verso l’acqua. Una decina di uova non si sono schiuse: se non accadrà entro 24 ore gli esperti andranno ad esaminarle.

Un centinaio di persone ha assistito al primo tuffo delle neonate: qualcuno di loro è arrivato qui per caso durante una passeggiata serale in spiaggia, molti attendevano l’evento da giorni, altri sono stati allertati dal passaparola.

Martedì, poco prima delle 22, le tartarughe hanno avuto finalmente un volto: "Erano ottantuno, dal carapace di 4 centimetri di lunghezza, e dal peso fra i 14 e i 15 grammi", spiega Simone D’Acunto per il Centro sperimentale per la tutela degli habitat. La temperatura media del nido ha determinato il loro genere: una stima potrà essere fornita da future analisi.

"Il pubblico presente si è comportato con il massimo rispetto che la delicatezza dell’evento richiedeva – fa notare Andrea Ferrari, al timone della Turtles of the Adriatic organization, che insieme al Cestha ha monitorato il nido in questi mesi -. L’attività di sensibilizzazione compiuta dai circa 140 volontari non è stata vana".

Per le giovanissime tartarughe, figlie dell’esemplare cosiddetto ’pioniere’ che l’istinto ha spinto oltre l’areale abituale della specie, ora si spalanca il periodo più complesso: nell’Adriatico sempre più caldo che ha attratto qui la loro madre saranno a lungo una preda potenziale non solo degli squali, ma anche di pesci e uccelli marini.

Una piccola minoranza raggiungerà l’età adulta, la quale non sarà priva di insidie, in primis la presenza di plastica nel mare, che costringe molte Caretta caretta al ricovero proprio al Cestha, "dove giungono debilitate e quindi spesso intrappolate nelle reti da pesca", prosegue D’Acunto.

Le tartarughe marine sono sopravvissuta ai dinosauri, ma l’attività umana ancora rappresenta una minaccia. Questo non le impedisce di gettare il cuore oltre l’ostacolo: "siamo pronti per monitorare già l’anno prossimo un eventuale nuovo nido ’pioniere’".

Filippo Donati