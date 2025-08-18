Tartarughe morte e rigassificatore: collegamenti smentiti, pool di esperti studia il fenomeno

Ravenna, 18 agosto 2025 – Nessun collegamento diretto tra lo spiaggiamento della tartaruga marina avvenuto nei giorni scorsi a Punta Marina e la presenza del rigassificatore al largo di Ravenna. A chiarirlo è Cestha, il centro di ricerca e recupero tartarughe marine, con una nota rilanciata da Snam. “Il comunicato stampa apparso nei giorni scorsi ci trova in disaccordo – scrive il centro – poiché propone un collegamento diretto causa-effetto tra due eventi senza che vi siano prove oggettive. La scienza arriva alle conclusioni solo attraverso raccolta di dati, misurazioni oggettive e replicabili”. Secondo i ricercatori, i casi registrati quest’anno lungo l’Adriatico rientrano nella Debilitated Turtle Syndrome (DTS), una sindrome che provoca estrema debolezza e difficoltà di alimentazione, già osservata in passato anche in zone prive di impianti industriali. “Già nel 2021 furono documentati 14 episodi simili nello stesso tratto di mare – ricorda il Cestha – in un periodo in cui il rigassificatore non esisteva nemmeno”. Alla luce dei dati disponibili, il centro esclude inoltre “un pericolo oggettivo per le future nascite del nido di Punta Marina se non quelli naturali e fisiologici della vita selvatica”. La precisazione arriva dopo le segnalazioni diffuse da Animal Liberation e Italia Nostra Ravenna, che mercoledì avevano reso noto il ritrovamento di un esemplare di Caretta caretta in difficoltà, inerte tra le schiume galleggianti nelle acque tra la spiaggia e la nave rigassificatrice. Le due associazioni avevano auspicato la massima trasparenza da parte degli enti competenti sui monitoraggi ambientali, sollevando timori per la prossima schiusa delle uova deposte nel nido di Punta Marina. Il caso di Ravenna si inserisce in un quadro più esteso. Secondo la Fondazione Cetacea, che lavora in collaborazione con l’Università di Bologna, da metà giugno sono oltre cinquanta le tartarughe marine di piccole dimensioni spiaggiate lungo l’Adriatico, con una concentrazione significativa tra Veneto, Emilia-Romagna e Istria. Molti esemplari, tra i 10 e i 40 centimetri di carapace, sono arrivati ai centri di recupero in condizioni critiche: debilitati, anemici e ricoperti di balani. Anche in questo caso la sintomatologia è riconducibile alla sindrome della tartaruga debilitata, un fenomeno che si ripresenta ogni anno ma che nel 2025 sta assumendo proporzioni paragonabili all’emergenza del 2009, quando in due mesi furono soccorse 173 tartarughe. Per affrontare l’attuale moria è stata attivata una vera e propria task force multidisciplinare.