Tartarughe palustri, un piano per catturarle

Il Comune di Cervia ha inviato una candidatura al bando per la concessione di finanziamenti nazionali destinati ad interventi di gestione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale approvato dalla Regione Emilia Romagna. Nello specifico, si tratta di un progetto relativo all’intervento di gestione della specie esotica invasiva tartaruga palustre americana (Trachemys scripta) presso il Parco Naturale di Cervia, che si trova in via Forlanini. Infatti, è stato rilevato che presso il Parco Naturale è presente all’interno dei laghi un numero rilevante di testuggini palustri americane, considerate specie invasive, la cui rapida diffusione impedisce il ripopolamento di specie autoctone.

Si intende candidare a finanziamento la realizzazione ed affidamento ad una società specializzata autorizzata dalla Regione Emilia Romagna di un servizio di riduzione del numero di tartarughe palustri americane da affidare e realizzare nell’anno 2024 (qualora finanziato). Il progetto presentato prevede l’ipotesi di riduzione di circa il 70% degli individui, che verranno ricollocati in altro sito in vasche appositamente dedicate e monitorati da personale specializzato e autorizzato dalla Regione.

Il costo complessivo dell’intervento è di circa 50mila euro, di cui 45mila per il servizio di rimozione e 5.500 euro per azioni di divulgazione e comunicazione. L’intervento sarà eseguito sulle aree lacustri del Parco naturale di Cervia che presenta un elevato numero di testuggine palustre americana, la cui presenza non permette lo sviluppo di altre specie autoctone all’interno delle aree umide presenti nel parco, seguendo le indicazioni presenti nel ‘Piano nazionale per la gestione delle testuggine palustre americana’.

Per la loro rimozione si intende procedere tramite cattura mediante trappole a cattura multipla posizionate in punti strategici delle due aree umide. Per le catture si prevede l’utilizzo di gabbie-trappola. Il posizionamento iniziale avverrà attraverso l’intervento di personale specializzato (veterinario, biologi esperti e operatori adeguatamente formati) del centro di detenzione, incaricato dall’amministrazione e riconosciuto dalla Regione.

Considerate le necessità di rispetto del benessere animale si dovrà provvedere ai controlli delle trappole a cadenza quotidiana e i capi catturati dovranno essere stoccati in apposite vasche sempre posizionate all’interno del parco in aree idonee. Durante tutte le operazioni sarà presente il veterinario aziendale incaricato per i controlli del rispetto del benessere animale e dello stato di salute dei capi catturati. Anche il trasporto degli animali catturati avverrà nel rispetto del benessere ed in automezzo autorizzato al trasporto di organismi acquatici. Si attende ora il risultato del bando per capire se il Comune riuscirà ad ottenere il finanziamento.

Ilaria Bedeschi