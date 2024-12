"Tassa di soggiorno, si poteva discuterne prima"

Si annuncia complessa la questione relativa all’aumento dell’imposta di soggiorno deliberata alcuni giorni fa dalla giunta cervese. Certo, la questione dovrà passare la fase del consiglio comunale ma, tenendo conto delle maggioranze, è ormai un dato di fatto l’aumento per il 2025 dell’imposta. Sulla destinazione delle entrate e sulla carenza di un tavolo di discussione è perplesso il presidente di Federalberghi Cervia. Gianni Casadei, che spiega "Per quanto riguarda la rimodulazione dell’imposta di soggiorno del comune di Cervia prevista per la stagione 2025 portata in giunta recentemente non ci sono stati incontri ufficiali ma solamente uno scambio di opinioni sulla necessità di farlo e un ragionamento sull’entità degli aumenti delle tariffe. La posizione della pubblica amministrazione è chiara: occorrono più risorse per promuovere il turismo e la destinazione, risorse che non è facile recuperare fra le pieghe del bilancio e quindi si opera sul gettito dell’imposta. Diciamo subito che di per sé l’intento è anche nobile e condivisibile e che non c’è un atteggiamento di assoluta contrarietà almeno da parte di Federalberghi. Riteniamo però necessario un tavolo di confronto per definire le strategie e l’ammontare delle risorse da destinare per il raggiungimento di questi obiettivi. Attualmente il gettito di questa imposta si è attestato a più di tre milioni di euro a stagione, ed il dato che si è consolidato già dal 2017 anno a cui si riferisce la prima introduzione del provvedimento. Il fatto che desta preoccupazione fra gli operatori del settore è che i benefici degli oltre 21 milioni di euro riscossi fino ad oggi non si sono percepiti più di tanto in città. L’imposta per legge, deve avere una destinazione turistica ma qui si aprono gli scenari più disparati: strade e marciapiedi, arredi urbani e decoro sono o meno situazioni che hanno a che fare con il turismo? La risposta credo non possa che essere positiva, però la questione di fondo non è risolta, Cervia nonostante disponga di risorse piuttosto importanti si trova in una situazione di vantaggio rispetto a questi temi? Allora forse prima di prevedere un ulteriore aumento era necessario un confronto su come utilizzare al meglio le risorse già disponibili".

Il tema è sempre stato caldo sin da quando l’imposta di soggiorno è stata introdotta nel comune di Cervia. In sostanza Casadei risponde alla scelta della giunta spiegando che "Federalberghi avrebbe preferito poter discutere anticipatamente degli obiettivi di incasso della rimodulazione dell’imposta, senza preconcetti e ostruzionismo, magari prevedendo nuove regole per la stagione 2026 e non dal 2025 per la quale sono già stati presi accordi e sottoscritto contratti con agenzie e tour operator che andranno rivisti e ricontrattualizzati con il rischio per qualcuno di dover assorbire gli aumenti non previsti. Ci aspettiamo comunque che questa sia l’occasione di poter essere parte attiva nei processi decisionali che porteranno alle scelte di come investire in modo più efficace la parte di imposta consolidata e di poter condividere gli obiettivi di come quando e soprattutto dove investire gli extragettiti derivanti dalla rimodulazione dell’imposta".

Ilaria Bedeschi