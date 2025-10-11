Tassazione delle imprese: "Lavorano fino a luglio solo per pagare il fisco"

A Cervia il 20 luglio, a Lugo il 10 luglio, a Ravenna il 9 luglio, a Faenza il 2 luglio. Sono queste le date a partire dalle quali le imprese iniziano a lavorare per loro stesse e non per il fisco. I dati emergono dall’Osservatorio nazionale di Cna "Comune che vai, fisco che trovi", giunto alla settima edizione e presentato ieri l’altro a Ravenna. Si tratta di uno studio che esamina la tassazione sulle imprese con attenzione alle differenze tra i territori; e, nonostante i progressi degli ultimi anni, le piccole imprese italiane continuano a sostenere un carico fiscale tra i più elevati d’Europa.

"Il Total tax rate nazionale – ha ribadito il presidente della Cna Territoriale di Ravenna, Matteo Leoni - è sceso dal 64,5% del 2012 al 52,3% del 2024, ma rimane significativamente superiore alla media europea del 40%". In provincia di Ravenna si osserva una situazione articolata: Faenza si attesta al 50,4%, Ravenna al 52,1%, Lugo al 52,4%, mentre Cervia raggiunge il 55,1%. Questo significa che le nostre imprese lavorano fino a luglio solo per pagare il fisco prima di poter produrre reddito per sé e per le famiglie dei dipendenti o dei titolari. "È urgente completare la riforma fiscale: ridurre la tassazione sui redditi medio-bassi, eliminare definitivamente l’Irap, semplificare gli obblighi amministrativi e rimuovere gli oneri impropri come reverse charge e split payment. Con la scadenza della riforma prorogata al 2028 e le elezioni del 2027 all’orizzonte, rischiamo l’ennesimo rinvio. Non possiamo permettercelo: le nostre imprese meritano un fisco più equo e sostenibile", ha concluso Leoni.

In seguito, Claudio Carpentieri, responsabile Politiche fiscali e societarie di Cna nazionale, ha illustrato il rapporto, nato con l’intento di osservare i cambiamenti nella tassazione nel tempo e sul territorio. "La diminuzione di oltre 11 punti percentuali dal 2012 ad oggi è effetto delle numerose proposte fatte da Cna – deducibilità Imu, deduzioni Irap, rimodulazione dell’Irpef – e accolte dai governi negli anni. Sono ancora molte le proposte di Cna in discussione: ripristinare l’equità nel prelievo Irpef, agevolare il passaggio generazionale con la neutralità fiscale per le cessioni d’azienda, ridurre gli oneri amministrativi, tra quelle più importanti. Se queste venissero accolte la pressione fiscale si ridurrebbe notevolmente per riavvicinarsi alla media europea".

E se il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni ha affermato che gli ultimi Governi hanno fatto scelte di forte riduzione dei trasferimenti a favore dei Comuni e questo ha generato diffusamente politiche più attente sulla tassazione di competenza, Mattia Missiroli, primo cittadino di Cervia, la città dove le tasse ‘picchiamo’ di più, ha ribadito che il dato "va contestualizzato e analizzato in rapporto ai servizi che le città offrono a imprese e cittadini e Cervia è una realtà molto particolare e complessa, che cambia profondamente a seconda della stagionalità". Da parte sua, Elena Zannoni, sindaca di Lugo, che ha sottolineato come nei bilanci dei comuni della Bassa Romagna oggi incidano molto anche gli interventi e gli investimenti in sicurezza del territorio, fondamentali dopo le alluvioni degli ultimi anni, e tutti gli interventi programmati per prevenire eventi futuri.

Giorgio Costa