Tattoli verso la Capitaneria di Porto. Prenderebbe il posto di Maltese

Il comandante Maurizio Tattoli è indicato da diversi rumors come futuro direttore marittimo dell’Emilia-Romagna e comandante della Capitaneria di Porto di Ravenna. Attualmente assistente dell’ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone, comandante generale delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera. Tattoli lascerebbe il proprio incarico in vista del cambio al vertice del Corpo, previsto per il 28 settembre, quando Carlone andrà in pensione. Tattoli subentrerebbe al comandante Michele Maltese, che dal 7 aprile ha assunto la guida del porto di Palermo e la direzione marittima della Sicilia occidentale. A Ravenna, la reggenza è stata affidata nel frattempo al comandante in seconda Marco Landi.

Con la possibile nomina di Tattoli si completerebbe la governance del porto, dove è atteso l’arrivo di Francesco Benevolo alla guida dell’Autorità Portuale. Benevolo, direttore di Rete Autostrade Mediterranee, è stato da tempo indicato come possibile successore di Daniele Rossi, presidente dal 2016 fino allo scorso gennaio e da allora commissario straordinario. Dovrebbe arrivare in questi giorni dal Ministero delle Infrastrutture la comunicazione formale dell’intesa, che non è ancora stata trasmessa al presidente della Regione, Michele de Pascale, poi si aprirà l’iter parlamentare della nomina.

m.v.v.