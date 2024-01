Tavolini all’esterno. Non si torna indietro. Come sarà il centro nei prossimi 5 anni

Il centro storico non cambia, i tavolini che a seguito della pandemia hanno riempito strade e piazze all’esterno di bar e ristoranti rimarranno. Tutti o quasi i titolari hanno fatto richiesta per ottenere la concessione quinquennale, come prevede il regolamento approvato nel 2020 a Palazzo Merlato. Significa che fino al 2027 non ci saranno cambiamenti. Ad aver fatto questa scelta senza eccezioni è il cosiddetto ‘quadrilatero del gusto’, tra via Ponte Marino e via IV Novembre che coinvolge quindici attività, di cui otto pubblici esercizi e sette attività di carattere commerciale/artigianale, per un totale di oltre 790 metri quadrati di suolo pubblico occupato. Le associazioni di categoria hanno presentato un progetto comune per tutte le attività del quadrilatero che facendo richiesta di concessioni quinquennali hanno anche ridotto i tempi per la presentazione delle pratiche da un lato e del rilascio delle autorizzazioni dall’altro. Anche in via IV Novembre le richieste di occupazione di suolo pubblico hanno confermato la situazione degli anni scorsi con sette attività che hanno concessioni di varia durata, fino al dicembre del 2028. Confermata l’occupazione di suolo pubblico anche in piazza Kennedy e in altre vie del centro, come via Matteucci e via Argentario.

"Ci siamo accorti – spiega l’assessora al commercio Annagiulia Randi – che la configurazione del centro storico, a seguito dell’emergenza Covid, è cambiata. C’è stato un massimo utilizzo del suolo pubblico, ovviamente rispettando le regole, a partire dalla necessità di avere spazi adeguati per il transito dei mezzi di emergenza. Alcune situazioni hanno avuto bisogno di essere riviste, ma tutti hanno chiesto di confermare gli spazi occupati fino a questo momento".

Anche gli artigiani alimentari, in virtù di una proroga alla deroga delle restrizioni imposte dalla soprintendenza, hanno la possibilità di occupare una quantità di suolo pubblico maggiore rispetto a quanto previsto. "Se guardassimo solo al regolamento per l’occupazione del suolo pubblico – conclude l’assessora Randi – potrebbero avere solo tre tavolini in centro e 25 metri quadrati fuori dal centro storico. Ma è una misura ancora attuale questa limitazione? Ci stiamo interrogando su questo e stiamo ragionando sull’eventualità di apportare modifiche al regolamento".

