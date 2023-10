Taxi, aumentano le licenze. E servizio per le donne sole

Il servizio ‘Taxi Rosa’, per una mobilità femminile più sicura, con precedenza di chiamata e tariffe agevolate per le donne sole che vogliono muoversi per la città di notte evitando situazioni di pericolo. È una delle novità del nuovo regolamento taxi approvato dalla ‘Commissione consultiva trasporto pubblico non di linea’. Ma non è l’unica decisione presa. Le licenze aumenteranno del 25%, da 24 a 30, a cui se ne aggiungono altre 4 temporanee da usare nei periodi di maggiore richiesta, come nella stagione delle crociere o per eventi importanti. L’accordo prevede, inoltre, il rilascio di licenze per taxi di scorta, questo significa che nuove auto potranno sostituire taxi in avaria o incidentati. E ancora la possibilità di utilizzare il taxi di un collega nel caso lui sia in ferie, in malattia o non impegnato nel suo turno, per permettere a un’auto di essere operativa su più turni di lavoro. La Commissione, composta da Confcommercio, Confartigianato e Cna rappresentative delle imprese che svolgono il servizio, da Uritaxi, Federconsumatori, Comune e Polizia Locale ha approvato anche l’adeguamento delle tariffe ferme da 14 anni, visto l’aumento dei costi di esercizio. "Dopo due anni di riunioni – commenta Annagiulia Randi, assessore comunale allo Sviluppo economico e Porto – abbiamo chiuso un confronto importante e ritengo sia stato fatto un buon lavoro grazie alla sinergia con la categoria. A livello nazionale infuria la polemica per il Decreto legge Asset ed è stato proclamato uno sciopero per il 10 ottobre, invece a Ravenna andiamo controcorrente, qui si fanno percorsi partecipati e si stringono accordi. Di fatto abbiamo anticipato le misure contenute nel decreto".

Ora l’iter prevede il passaggio in giunta, commissione e consiglio comunale, previa l’acquisizione del parere, obbligatorio ma non vincolante, dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti. "Conto di mettere a bando le nuove licenze entro gennaio", dice Randi. L’aumento della richiesta di servizi di trasporto dal terminal di Porto Corsini al centro ha imposto un’accelerazione al riordino e ampliamento del regolamento comunale di taxi e noleggio con conducente. Nel 2023, i passeggeri saranno 300mila e hanno un’alta capacità di spesa, sono più propensi a usare una navetta, un Ncc o un taxi rispetto a un trasporto di sharing o di shuttle. Tra le altre cose, per agevolarli sarà prevista una tariffa forfetaria da e per gli alberghi del centro.

Maria Vittoria Venturelli