Taxi, in arrivo più licenze. Passeranno da 24 a 42. Primo bando a giugno

L’obiettivo di potenziare il servizio di taxi è raggiunto. Le licenze aumenteranno da 24 a 42, con una tempistica che sarà tarata sull’analisi dei dati relativi alla domanda e il bando per le prime 6 sarà emesso entro giugno. Il nuovo regolamento approvato a Palazzo Merlato dalla Commissione consultiva ha ricevuto ieri il via libera dalla giunta, seguiranno i passaggi in commissione consiliare e in consiglio comunale.

"Ci sono voluti due anni di lavoro – commenta Annagiulia Randi, assessore allo Sviluppo economico – e ora siamo riusciti a chiudere un confronto importante. Basti pensare che risale al 2003 la sua ultima modifica sostanziale. È da quella data che il consiglio non viene chiamato a esprimersi su questo argomento". Vent’anni che hanno visto Ravenna cambiare profondamente, dal turismo al porto, dalle crociere all’Università. Due gli elementi tenuti in considerazione dall’Amministrazione, che per assicurare un servizio migliore non si è occupata solo di quantità delle licenze, ma anche di sostenibilità sociale e ambientale. E così ci sarà una maggiore attenzione ai disabili gravi che hanno la necessità di salire sul taxi con la carrozzina. Avranno la possibilità di prenotare la corsa e la loro chiamata sarà prioritaria, mentre il taxista li aiuterà a salire e scendere dall’auto. Lo stesso vale per le donne sole che si muovono in città di notte. Il servizio ‘Taxi Rosa’ assicurerà loro una mobilità più sicura, con precedenza di chiamata, e il conducente aspetterà che la cliente abbia raggiunto l’ingresso dell’abitazione o un altro luogo indicato, prima di andarsene. Inoltre, sono previste agevolazioni per le auto a basso impatto ambientale. Altra novità quella del taxi collettivo, cioè la possibilità per i passeggeri di condividere corse verso determinate destinazioni come aeroporti o il terminal crociere di Porto Corsini. Il nuovo regolamento è stato messo a punto con l’Autorità di regolazione dei trasporti. Randi sottolinea che "pur non essendo obbligato a farlo, quello di Ravenna è uno dei primi Comuni in Italia ad averlo aggiornato dopo il decreto legge Asset approvato a ottobre dello scorso anno che includeva la possibilità di aumentare le licenze. Questo è stato possibile grazie alla collaborazione tra associazioni di categoria del settore e rappresentanti dei consumatori che ringrazio per i loro preziosi contributi".

Maria Vittoria Venturelli