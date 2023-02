Taxi, sei nuove licenze "In vista dell’aumento delle navi da crociera e dei turisti in città"

Sono in arrivo sei nuove licenze per attività di taxi. È l’effetto indotto dalle crociere, che fanno scalo al terminal dedicato di Porto Corsini. Se la stagione 2022 si è chiusa con circa 200mila passeggeri, quella che si aprirà il 22 marzo toccherà quota 300mila con la necessità di un’organizzazione logistica molto ferrea.

Il terminal è, infatti, punto di partenza e arrivo delle crociere di Royal Caribbean, che annoverano numerosissimi ospiti provenienti da Stati Uniti, Canada, Asia oltre che dal Nord Europa. Come è successo nel 2022, molti crocieristi arriveranno a Ravenna il giorno prima della partenza, sosteranno in centro per una notte e poi dovranno raggiungere il terminal di Porto Corsini per imbarcarsi. Per questi spostamenti utilizzeranno i pullman di Coerbus e Sac, ma anche taxi, auto private con conducente, navette.

Nei giorni scorsi si è svolta una riunione dedicata, quindi, alla logistica dei passeggeri per mettere a punto tutta l’organizzare e suddividere i compiti. Erano presenti gli assessori Annagiulia Randi, Giacomo Costantini e Gianandrea Baroncini. Con loro associazioni di categoria, albergatori, tassisti e titolari di autonoleggio, bus operator.

"Avevamo valutato l’opportunità di aumentare le licenze dei taxi alla luce della crescita del turismo e del traffico crocieristico. Ci è stata avanzata la richiesta di sei nuove licenze e l’abbiamo accolta molto favorevolmente. Stiamo lavorando al bando di gara d’appalto e vorremmo assegnarle già per questa stagione" spiega l’assessore alle Attività produttive Annagiulia Randi. "La promozione delle navette e degli altri servizi per il trasferimento al terminal sono promossi attraverso il sito di Ravenna Incoming, che ha già ricevuto prenotazioni e lo stesso stanno facendo gli alberghi" aggiunge l’assessore al Turismo Giacomo Costantini. Nuovi totem informativi verranno collocati anche alla stazione ferroviaria.

Per i navetti è attualmente è allo studio anche il collegamento Ravenna-Porto Corsini attraverso il traghetto di Marina di Ravenna, che farebbe risparmiare tempo rispetto alla percorrenza di via Baiona. Si tratta, però, di mettere a punto un meccanismo di comunicazione che rilevi eventuali problemi di intenso traffico sul traghetto per evitare di perdere tempo con file. Sempre sui lidi si sta valutando come informare i crocieristi della possibilità di soggiornare negli hotel della costa. Una nuova riunione è in programma per il prossimo mese.

