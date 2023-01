Tè, biscotti e amore per i gatti Pomeriggio all’infermeria felina

Una pausa dedicata al tè, in perfetto stile inglese ma del tutto originale, costruita sul modello dei Neko Cafè, le caffetterie dei gatti lanciate a Taiwan negli anni ’90. A proporla è l’infermeria felina di Bizzuno. Dalle 16 di oggi i partecipanti all’evento, potranno riscaldarsi degustando tè e tisane accompagnate dai classici biscotti e – spiegano dall’infermeria felina – "in compagnia di divertenti letture miciose e ovviamente dei nostri gatti che aspettano i partecipanti con tante coccole. La selezione dei pregiati tè provenienti da tutto il mondo, abbinata a tazze e infusori rigorosamente a tema felino, sarà fornita dagli amici di Erboristeria Clorofilla che concederanno a tutti un essenziale momento di gusto e relax. Ad accompagnare i tè – continuano – ci sarà la dispensatrice di dolcezze Erika Morini con le sue diverse frolle aromatizzate create apposta per l’occasione. Un’esperienza profumata tra l’energia dei lemon cat e la vitalità dei ginger kitties, passando per soffici gommini al cardamomo e fusa rilassanti alla lavanda". Il programma del pomeriggio sarà completato dalle letture a tema felino tratte da libri come ‘Pausa caffè con gatti’ di Charlie Jonas, ‘A volte basta un gatto’ di Saki Murayama, ‘Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare’ di Sepulveda e per i più piccoli ‘Sette volte gatto’, ‘Il gatto Venerdì’, ‘Rosso micione’ e tanti altri. L’infermeria felina, che affianca il canile comprensoriale si trova in via Giovanna Buscaroli 1, ex Carrara della Cassa, nella campagna di Bizzuno.

Monia Savioli