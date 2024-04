Teatri storici monumenti nazionali. Alighieri e Rasi inseriti nel circuito

Cos’hanno in comune i teatri ‘Alighieri’ e ‘Rasi’ a Ravenna, il ‘Rossini’ a Lugo, il ‘Masini’ a Faenza, il ‘Goldoni’ a Bagnacavallo, il ‘Walter Chiari’ a Cervia e il ‘Pedrini’ di Brisighella e il Comunale di Russi? Diventeranno tutti monumenti nazionali.

"Grazie alla proposta di legge sui teatri, fortemente sostenuta dal governo Meloni e dal Ministero della Cultura – dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Marta Farolfi e vicesindaca di Brisighella –, nasce il Circuito delle Meraviglie e sarà composto da teatri nati dal 1500 con almeno 100 anni di vita. La legge riconosce e stabilisce finalmente i criteri grazie ai quali definire i teatri da dichiarare monumento nazionale. Esprimo grande soddisfazione per questo risultato per il quale mi ero personalmente impegnata e che vedrà riconosciuti monumenti nazionali tanti teatri della nostra provincia. Particolare gioia voglio esprimere, poi, anche per l’inserimento del teatro ‘Pedrini’ di Brisighella a cui mi lega un particolare affetto. Questa importante approvazione rappresenta un grande passo in avanti nella difesa e valorizzazione della nostra cultura. È un risultato straordinario, un riconoscimento di cui andiamo fieri ed orgogliosi". Ora naturalmente il documento passerà al Senato dove dovrà essere discusso e votato.

Intanto questo primo risultato, come si legge in una nota, è stato ottenuto anche "grazie all’azione politica del Partito Democratico e alla particolare attenzione prestata dalla deputata ravennate Ouidad Bakkali".

L’onorevole Bakkali nella nota precisa, non senza polemica, che comunque "vorremmo discutere di spettacolo dal vivo, di investimenti in materia di biblioteche, di misure di sostegno per il cinema, di professionisti della cultura e del loro importante lavoro, mentre abbiamo assistito a un provvedimento imbarazzante. Quella di oggi è e resta un’occasione mancata per occuparci dei problemi dei teatri italiani, delle compagnie, delle produzioni. L’ennesima medaglia di cartone inventata per nascondere l’assenza di politiche di intervento e di investimento".