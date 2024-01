Teatro Alighieri pieno per il concerto di Capodanno: raccolti duemila euro

Ormai è una tradizione il tutto esaurito al concerto del primo dell’anno di ‘Christmas soul’. E così ieri mattina il teatro Alighieri era pieno per assistere allo spettacolo di Kaylah Harvey, da New York, con The Bronx Black Keys. Il pubblico si è molto divertito, con i cantanti che sono scesi dal palco per cantare in mezzo agli spettatori. Inoltre sono stati raccolti duemila euro per il progetto ’Tutti i bambini vanno a scuola’. Per chi volesse contribuire può fare un bonifico sul c/c della Banca BCC ravennate, forlivese e imolese intestato alla Consulta del Volontariato Comune di Ravenna ODV (Iban: IT89G0854213104037000100917) con la causale ’Progetto tutti bambini vanno a scuola’.