Teatro Binario, si alza il sipario Venerdì Mercadini sul palco

È arrivato il momento per il Teatro Binario di Cotignola aprire il sipario sulla sua stagione teatrale, che quest’anno festeggia il suo 10° compleanno. Un cartellone di quattro appuntamenti, da venerdì al 17 marzo, creato dall’associazione Cambio Binario. Sipario 13 apre venerdì, con una replica straordinaria. La serata del 4 febbraio, fissata in cartellone, è infatti sold-out. Alle 21, a calcare la scena sarà Roberto Mercadini, narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore, con il suo sguardo tra i capolavori di Shakespeare. ’La più strana delle meraviglie’ è un racconto sul teatro del grande drammaturgo che proprio da una delle frasi pronunciate da Orazio ad Amleto prende il titolo. "Ecco, sono più o meno le parole che mi vengono alle labbra certe volte quando penso a William Shakespeare – spiega Mercadini –. Allora provo a raccontarvi lui, il suo tempo, il suo teatro, lo stupore e lo sgomento che io sento di fronte a questo titano".

Il comico Leonardo Manera con il suo ’Homo mondernus’ è il protagonista del 18 e 19 febbraio. Interrogandosi sugli elementi che danno senso alla vita, concludendo con un messaggio di speranza, l’attore offre al pubblico uno spettacolo che unisce il sorriso a una considerazione sul nostro vivere.

Nel terzo appuntamento, il 3 marzo, in scena Rita Pelusio con il suo ultimo spettacolo ’La felicità di Emma’. L’artista si cimenterà in una nuova prova attoriale attraverso questa storia toccante e delicata, tratta da un romanzo dell’autrice tedesca Claudia Schreiber, che affronta con coraggio il tema del fine vita. Doppia replica anche per l’ultimo spettacolo in cartellone il 16 e 17 marzo. Il mattatore delle serate sarà un volto notissimo della TV. Protagonista e coprotagonista in numerosi film tv e fiction di successo come Un passo dal cielo, Don Matteo, Doc – nelle tue mani, Fosca Innocenti, Giovanni Scifoni porterà in scena ’Santo Piacere. Dio è contento quando godo’. Sul palco l’attore pone a confronto la fede e il godimento della carne.

Gli spettacoli hanno inizio alle 21. Info: www.cambiobinario.it; intero 16 euro.