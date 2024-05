Teatro, boom di presenze. Una stagione da +12%

Numeri da record per il teatro comunale Walter Chiari che si conferma uno dei contenitori culturali più apprezzati dai cervesi, unitamente al Cinema Sarti, la cui riapertura dopo la pandemia ha riscosso notevole successo. La stagione teatrale 2023-2024, da poco conclusa, ha registrato ben 4.500 presenze, il 12% in più sulla stagione precedente. Merito della variegata proposta offerta dal cartellone teatrale che spazia dalla prosa alla commedia brillante, a quella dialettale, alle rassegne per le famiglie e per le scuole. La prosa ha visto sul palco nomi prestigiosi come Maria Amelia Monti, Marina Massironi, Paola Quattrini, Giuseppe Pambieri, Paola Minaccioni, Enrico Guarneri, Nando Paone, Marina Confalone e Mariangela D’Abbraccio che nel corso delle 6 rappresentazioni hanno intrattenuto 2.115 spettatori contro i 1900 della passata edizione.

Anche gli appuntamenti con la comicità si sono fatti valere registrando, nei tre spettacoli di Paolo Cevoli, Maria Pia Timo e Rimbanband, il tutto esaurito con 600 spettatori. Ottimo risconto anche per le novità dettate dal Teatro contemporaneo, che ha presentato tre nuove produzioni di Accademia Perduta, e per la rassegna Festival d’Inverno, organizzata nell’ambito degli eventi natalizi, che ha visto protagonisti del palcoscenico artisti, intellettuali, filosofi di grande richiamo: Giobbe Covatta, Stefano Massini, Marco Paolini, Camila Raznovich e i Tlon, sodalizio formato dai filosofi e scrittori Maura Gancitano e Andrea Colamedici.

L’apprezzamento dei cevesi, oltre che dai numeri, è testimoniato anche dalle indagini di customer satisfaction, monitorate attraverso appositi questionari. Il 95% degli intervistati ha giudicato la rassegna "soddisfacente" o "molto soddisfacente". Particolarmente gradite sono risultate le commedie brillanti ’Il marito invisibile’ e ’La Signora omicidi’ e l’intenso dramma ’Buonanotte, mamma’. L’intenzione di rinnovare il proprio abbonamento per la stagione successiva è stato confermato dal 97% degli intervistati. La programmazione è curata ininterrottamente dalla riapertura del teatro, nel 1994, da Accademia Perduta Romagna Teatri con proposte che nel tempo hanno saputo rinnovarsi, attirando anche molti giovani. La convenzione col Comune è valida ancora per un anno poi andrà a bando. L’offerta culturale del teatro cervese, una piccola bomboniera con 224 posti e un palco di 51 mq, è considerata fra le priorità dall’amministrazione comunale che, nonostante le emergenze climatiche e pandemiche degli ultimi anni, ha mantenuto invariato l’investimento pari a 96 mila euro. Inaugurato nel 1892, il teatro è stato riportato ai suoi antichi splendori con un importante restauro negli anni ’90 e riaperto al pubblico nel 1994. Lo scorso mese di marzo è stato anche riaperto il bar, la cui gestione è stata affidata ai ragazzi del centro socio occupazionale Ikebana con un progetto che prevede anche il recupero del servizio guardaroba, la valorizzazione del Ridotto con eventi culturali e artistici ed infine il recupero dello spazio di ingresso, quale occasione di visite guidate e passeggiate patrimoniali. Nel 2018 è stato intitolato al poliedrico attore Walter Chiari, premiando il legame che l’artista aveva con Cervia.

Rosa Barbieri