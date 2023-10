Teatro, da domani scatta la prevendita

Domani, dalle 10 alle 18, la biglietteria del teatro Masini di Faenza sarà aperta per dare il via alla prevendita dei biglietti per tutti gli spettacoli della stagione 202324. Dal giorno successivo, domenica, i biglietti saranno disponibili per l’acquisto online sul sito Vivaticket.

La stagione di prosa del Masini prenderà il via con Alessandro Haber, protagonista di ’La coscienza di Zeno’ (dal 31 ottobre al 2 novembre), seguito dalla commedia ’Tre uomini e una culla’ portata in scena da Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana (dal 20 al 22 novembre). Gli spettacoli fuori abbonamento avranno per protagonisti, tra gli altri, la cantante Alice, che porterà al Masini una data del suo tour ’Eri con me. Alice canta Battiato’ (11 novembre), Andrea Delogu con lo spettacolo autobiografico ’40 e sto’ (26 novembre).

Prezzi, informazioni e dettagli: 0546-21306 - www.accademiaperduta.it