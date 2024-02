Teatro dialettale, i premi

Sabato scorso si è chiusa la stagione teatrale del Circolo Borsi di Brisighella, insieme alla quale si sono svolte le premiazioni del concorso dialettale "Un teatar par Tott". In un teatro Giardino stracolmo, la compagnia "Cvi de Funtanò" di Faenza ha chiuso la stagione teatrale del Circolo Borsi. Era presente lo scrittore Cristiano Cavina, il sindaco di Brisighella Massimo Pederzoli, oltre al presidente regionale Fita Mascia Bandini e un rappresentante dell’associazione culturale “Friedrich Schurr“ di Ravenna. Presenti anche molteplici autorità nell’ambito teatrale e di gran parte delle compagnie che si sono cimentate sul palco di Brisighella.

Nel corso della serata si sono effettuate anche le premiazioni del concorso dialettale "Un teatar par tott" che ha visto trionfare “La Compagine“ di Lugo con il premio "Un teatar par tott" (giuria tecnica) maiolicato dalla ceramista Simona Montaguti su bozzetto dell’artista Pietro Lenzini. Per quanto riguarda gli altri premi, il premio "Città di Brisighella" (giuria popolare) se lo è aggiudicato la Cumpagnì dla zercia Forlì . Per quanto concerne invece i premi individuali la giuria tecnica si è espressa con questi risultati: il premio come miglior attore è andato ex aequo a Loris Tassani della zercia e Bruno Nichele della Compagine Lugo, mentre il premio alla miglior attrice se lo sono spartito Antonella Gillini e Cristina Calandrini della compagnia Cvi de Magazen Ravenna.

Il premio come miglior attore/attrice non protagonista se lo è aggiudicato Gianni Parmiani della Compagine Lugo, mentre il premio come miglior attore-attrice giovane se lo è aggiudicato Matteo Mazzavillani della compagnia Cvi de Magazen di Ravenna. Premio come miglior caratterista è andato a Doriano Bortolotti della Zercia Forlì. Ed infine il premio come miglior regia è finito nelle mani di Marco Evangelisri della Broza di Cesena. Un particolare ringraziamento va rivolto al numerosissimo pubblico presente alla rassegna e al circolo Borsi che l’impegno profuso durante le 10 serate nel preparare la sala accogliere il pubblico sempre con il sorriso. Per tutti gli appassionati di commedie dialettali e non solo arrivederci alla nuova stagione teatrale(2024/2025) con il meglio delle compagnie teatrali locali.

Gabriele Garavini