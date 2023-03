Teatro dialettale, la Cvi de Funtanò ai Filodrammatici

La compagnia ’Cvi de funtanò’ porta in scena al teatro dei Filodrammatici di viale Stradone 7, a Faenza, la commedia ‘Masett un è incora mort’, due atti di Angelo Gallegati, da stasera a domenica alle ore 21. "Il personaggio Masett – spiegano gli autori –: si scontra con il suo autore, il quale afferma che la lingua dialettale romagnola e la mentalità dei personaggi legati a questo mondo appartengono ormai ad un passato troppo lontano, non più comprensibile e quindi scaduto per questo tempo. Masett ormai libero dai condizionamenti del suo autore, al contrario afferma che non è così; per dimostrarlo, si propone mettendo in scena un suo racconto".

Prenotazioni telefoniche e informazioni: scrivere al 377-3626110 via WhatsApp indicando data, numero biglietti e un nominativo. Attendere messaggio di conferma. Biglietto unico a 8 euro.