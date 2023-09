Teatro, due anteprime al Goldoni di Bagnacavallo

‘Colpi di Scena – Sguardo nel Contemporaneo’, festival “itinerante” organizzato da Accademia PerdutaRomagna teatri e Ater Fondazione, porta oggi a Bagnacavallo, due anteprime nazionali. Alle 18.30 al Ridotto del teatro Goldoni, andrà in scena il Primo studio di ’P come Penelope’, scritto e interpretato da Paola Fresa in collaborazione con Christian Di Domenico e la supervisione registica di Emiliano Bronzino. Il processo drammaturgico dello spettacolo parte dall’etimologia del nome ’Penelope’, anatraccola, con esplicito riferimento a quell’episodio dell’infanzia del personaggio secondo cui la futura moglie di Ulisse fu vittima di un tentativo di affogamento da parte del padre. In uno spazio chiuso, asettico, come un laboratorio di analisi, si mette sotto il microscopio l’iconica storia di Penelope, cercando di restituire alla figura universale del mito il suo sguardo negato, quello della donna che l’ha subìto-vissuto, riconoscendole così una funzione attiva nella narrazione della sua vita.

Alle 20 il teatro Goldoni ospiterà l’anteprima di ’Il grande vuoto’, nuovo spettacolo di Fabiana Iacozzilli della compagnia Cranpi. Il ’Grande vuoto’ indaga l’ultimo pezzo di strada che una famiglia percorre prima di svanire nel vuoto e, questo dissolversi, è amplificato dal progressivo annientamento delle funzioni cerebrali della madre a causa di una malattia neurodegenerativa.

Il lavoro trova risonanze e spunti in ’Una donna’ di Annie Ernaux, e nel romanzo ’Fratelli’ di Carmelo Samonà ed è il tentativo di raccontare una grande storia d’amore: quella tra una madre, i suoi figli e un padre che muore.

Gli spettacoli sono aperti gratuitamente al pubblico (salvo disponibilità). È necessaria la prenotazione telefonica al numero 0543-26355.