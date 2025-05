Teatro in classe, i ricordi di cinque anni sui banchi

Molte scuole inseriscono dei percorsi sul teatro per far esprimere e socializzare i bambini e le bambine, perché imparino a conoscere anche se stessi. Nell’esperienza teatrale si può parlare, ascoltare, interagire e scoprire il senso della vita che porta enormi cambiamenti. La nostra classe sta svolgendo un progetto di teatro per raccontare la storia dei ricordi vissuti insieme a scuola nel corso di questi cinque anni. Stiamo realizzando uno spettacolo che parla di questo nostro viaggio, dove noi siamo dei viaggiatori in attesa di un treno che arriverà al binario immaginario che abbiamo chiamato “settembre”. In gruppi da cinque abbiamo costruito delle scene con delle ambientazioni diverse tra loro.

Ogni gruppo ha realizzato delle scene corrispondenti al tema della crescita, che rappresentano il passaggio dall’infanzia all’adolescenza. La prima scena è ambientata in una classe dove rivivono i ricordi di una bambina a partire dalla prima alla quinta primaria. Rivede i suoi compagni, il suo libro preferito e ricorda infine con chi stava nel gruppo disposto a isola.

Nella seconda scena si esprime il desiderio del futuro, su ciò che si vorrebbe fare da grandi. Nel frattempo dei bambini aspettano il treno che li condurrà alla fase preadolescenziale e adolescenziale. Nella terza scena si spiega il motivo per il quale si vuole diventare adolescenti o non si vuole diventarlo.

Nella quarta e ultima scena un ragazzo cammina nervosamente avanti e indietro chiedendo dei fazzoletti ad alcuni ragazzi e ragazze che, come lui, si preparano per lo stesso viaggio. Ognuno ha un oggetto che gli ricorda l’infanzia ma sembra che nessuno abbia fazzoletti. La scena si conclude con l’apparizione quasi magica dei fazzoletti, che nelle parole finali del protagonista, diventano il passaporto per il nuovo viaggio.

Ringraziamo la regista Francesca Cesari che ci ha aiutato a mettere in scena il nostro spettacolo.

I bambini della classe 5^BScuola primaria ‘Garibaldi’Maestre Caterina Pinnae Elena Casali