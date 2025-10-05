Teatro musicale nel nome di Gian Burrasca

Alle 16 di oggi la rassegna ’Storie in Musica a Classis’, al museo di Classe, nata dalla collaborazione fra La Corelli e Fondazione RavennAntica, si aprirà con il celebre diario di Giannino Stoppani, conosciuto col nomignolo ben noto di “Gian Burrasca’ per la sua indole irrequieta e imprevedibile. Il libro prenderà nuova vita in un’esuberante versione di teatro musicale, ispirata allo sceneggiato televisivo diretto da Lina Wertmüller, che negli anni ’60 consacrò il talento della giovanissima Rita Pavone. Lo spettacolo ne raccoglie l’eredità artistica e la rilancia in chiave scenica contemporanea.

Il risultato è una riscrittura teatrale vivace e coinvolgente, che restituisce con energia la prospettiva unica di un bambino insofferente alle regole, la cui disarmante sincerità smaschera le tante contraddizioni del mondo degli adulti, costringendoli in un modo o nell’altro ad affrontarle. Il cast vede protagonisti Camilla Berardi (nella foto) e Marco Saccomandi, accompagnati dall’Orchestra La Corelli diretta da Jacopo Rivani. Gli arrangiamenti, dalle musiche originali di Nino Rota, sono a cura di Damiano Drei, mentre l’adattamento drammaturgico è firmato da Silvia Rossetti.

La regia è a cura di Camilla Berardi, con le scene realizzate da Rendy Anoh e Marco Montanari e i costumi firmati da Giulia Merlini. Lo spettacolo, produzione originale La Corelli 2024 in collaborazione con Spazio A, invita il pubblico di tutte le età a guardare il mondo con occhi nuovi, attraverso la voce sincera e irriverente di un bambino che non ha paura di dire le cose come stanno. Prima dello spettacolo è possibile unirsi alla visita guidata gratuita ’Racconti in mosaico tra domus e palazzi’, in programma al Museo Classis alle 15.30 (partenza dalla biglietteria). Non è necessaria iscrizione. Biglietti: 5 euro.

Prossimo appuntamento della rassegna, domenica 12 ottobre con ’Il meraviglioso viaggio di Nils Holgersson’ della scrittrice svedese Premio Nobel Selma Lagerlöf, nell’adattamento di Teresa Maria Federici (autrice dell’adattamento testuale) e con le animazioni in tempo reale dell’illustratrice Piki.