Teatro nelle aree verdi: c’è anche il parco Mita

Spettacoli dal vivo per promuovere ed incentivare la fruizione delle aree verdi. Sulla scorta del successo degli anni precedenti è stato presentato a Palazzo Manfredi il cartellone di performance teatrali che per il quinto anno consecutivo andranno in scena a Faenza, a cura del Teatro Due Mondi. Sei spettacoli ad ingresso gratuito, adatti a tutte le età, che si svolgeranno a partire da lunedì al parco Mita, nel Giardino della Legalità di piazza Dante e nell’area verde di piazza S.Francesco all’ombra della statua dell’Evangelista Torricelli. La rassegna, intitolata ‘Ci vediamo al Parco’, è stata presentata da Alberto Grilli, direttore del Teatro Due Mondi, alla presenza dell’assessore alla sicurezza Massimo Bosi e del sindaco di Faenza Massimo Isola.

"Portiamo arte, cultura e bellezza nei parchi – ha detto Grilli –. Quest’anno saranno presenti anche una compagnia norvegese ed una compagnia italo-guatemalteca, perché con la nostra attività intendiamo promuovere incontri tra il territorio ed il mondo". L’amministrazione comunale dal canto proprio ha incrementato l’impegno economico finalizzato a queste iniziative, anche grazie al contributo della Regione: "Grazie all’accordo di programma sulla sicurezza urbana" ha puntualizzato l’assessore Bosi. Motivo per il quale, "oltre ai maggiori controlli nei parchi, incrementiamo anche il numero di serate. Come Amministrazione crediamo in questo tipo di progetti e l’intento è coinvolgere i cittadini, soprattutto coloro che vivono nelle vicinanze dei parchi". Si inizia da lunedì alle 21 in piazza Dante, con lo spettacolo di Denis Campitelli che insieme ad Andrea Branchetti racconterà la vita di Secondo Casadei.

Mercoledì alle 18 sarà invece il turno di Ecomonster Puppet Show, uno spettacolo fantascientifico di marionette e clown a cura della Compagnia All’Incirco di cui fa parte il faentino Gianluca Palma. Sabato 30 agosto al Parco Mita si proseguirà con Rossini Flambé, opera buffa del teatro Due Mondi che seguirà alle proposte gastronomiche del centro Sociale Mita. Proprio al Parco Mita nei giorni scorsi grazie all’iniziativa del Centro Sociale e del neonato Comitato di cittadini, si è svolto il Pic Nic sotto le stelle, che ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di persone.

"Ringraziamo i comitati e i cittadini con cui il confronto è continuo - ha detto il sindaco Isola-. L’obiettivo è rendere strutturale laboratori come quello del Teatro Due Mondi perchè vogliamo che diventi un asset della nostra città. Contestualmente lavoriamo per risanare le fratture che toccano gli spazi cittadini". Seguiranno altri tre appuntamenti teatrali il 3, il 9 e il 10 settembre rispettivamente al parco Mita, al parco Torricelli e in piazza Dante.

d.v.