Teatro pieno per Francesco Baracca "Il film emoziona e fa conoscere l’eroe"

Teatro sold out e tanta attesa per farsi trasportare sulle ali dei ‘Cacciatori del cielo’, il docufilm prodotto da Anele con Rai Documentari per celebrare l’uomo e l’eroe Francesco Baracca e il centenario dell’Aviazione. Lugo ha risposto aderendo in massa all’invito per assistere alla prima, mandata in onda mercoledì sera da Rai Uno, direttamente al Rossini, nella visione collettiva che, come ha sottolineato il sindaco Davide Ranalli in apertura, ha ricordato il clima degli anni ’50 quando le tv erano poche e si andava al bar per guardare ciò che trasmettevano. "Noi l’abbiamo pensata così – ha detto il primo cittadino, reduce dalla visione della mattinata, organizzata in anteprima alla camera dei deputati a Roma –, di utilizzare questo magnifico teatro per dare il senso di una comunità che si ritrova a vedere questo film che parla di noi, di Lugo e di Francesco Baracca. Forse abbiamo custodito con eccessiva gelosia la figura di Baracca. È il cinema ora a rappresentare lo strumento ideale per farla conoscere a milioni di persone".

Insieme ai lughesi riuniti a teatro hanno assistito alla messa in onda del docufilm 3.447.000 spettatori, il 18,3% di share per la prima serata di Rai 1. Un applauso alla fine della proiezione, avvenuta poco più di un’ora dopo dall’inizio ha confermato il gradimento di quanti erano in sala. In molti si sono lasciati trasportare dalla storia che, attraverso parti recitate, animazioni e filmati di repertorio, fra cui due frammenti in cui si vede l’eroe, ha attraversato un periodo tragico e importante: quello della grande guerra e della lotta in trincea. Un periodo che ha generato, grazie a Baracca (interpretato nel docufilm dall’attore Beppe Fiorello), il desiderio di un’aeronautica indipendente, gestita dai piloti e innescato il grande progresso tecnologico raggiunto dall’Aviazione nell’ultimo secolo. Una storia che ha lasciato spazio anche ai sentimenti, alla parte più umana dell’eroe nel suo rapporto con la madre, con il motorista assegnato, personaggio inventato che nella trama svolge un ruolo fondamentale di collante per i tanti aspetti della storia ma soprattutto con Norina Cristofoli, la giovane cantante lirica, unico vero amore dell’aviatore. In sala è scesa anche qualche lacrima nei passaggi più commoventi, mentre qualcuno, nei commenti del "giorno dopo" sui social, ha sottolineato una scarsa presenza della città, inserita solo alla fine, nelle immagini di repertorio delle esequie nel lontano 1918. Ma l’orgoglio c’è e resta.

Monia Savioli