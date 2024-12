Teatro Rasi. La commedia parla romagnolo

Nell’ambito della rassegna Ritroviamoci al Rasi, oggi alle 15,30, al Teatro Rasi di Ravenna, il gruppo teatrale La Broza di Cesena presenterà una commedia brillante in tre atti liberamente tratta da ‘Vacanze forzate’ di Antonella Zucchini: ‘Al fèri’, regia di Marco Evangelisti. È la storia di due famiglie, una sempliciotta ma composta da grandi lavoratori, e l’altra formata da persone altolocate ma in bancarotta. Si ritrovano per un errore dell’agenzia immobiliare a dover trascorrere le ferie nella stessa casa, a fare da collante fra le due famiglie saranno i due figli legati da un improbabile storia d’amore. Costo per singolo biglietto (con assegnazione di posti): intero 10 euro; ridotto 8; soci Capit 7. I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. La rassegna è promossa da Capit Ravenna.