Teatro, restauro rimandato al 2026: "E con le risorse del Comune"

Lavori al teatro comunale Walter Chiari rimandati, ma "si faranno la prossima estate per non compromettere la stagione teatrale 2025/2026". Lo spiega l’assessora con delega alla cultura Federica Bosi. Il progetto era stato candidato a un bando regionale per interventi per spese di investimento nel settore dello spettacolo e per interventi di restauro, conservazione, consolidamento e valorizzazione del patrimonio architettonico, storico e contemporaneo a destinazione culturale. Purtroppo, però, non è stato selezionato tra i vincitori del bando. Per questo motivo il Comune ha dovuto trovare le risorse economiche nel proprio bilancio e questo ha portato a uno slittamento dell’inizio dei lavori, che inizialmente si era ipotizzato che potessero essere eseguiti durante l’estate appena trascorsa.

Gli interventi previsti riguardano il risanamento conservativo degli intonaci e il miglioramento estetico delle pareti esterne dell’edificio; il restauro conservativo del pavimento del palcoscenico in legno di pioppo; il ripristino della superficie del parquet della platea; il rifacimento delle pareti in finitura a marmorino dei sottopalchi che abbracciano la zona platea; il ripristino degli intonaci affrescati nel soffitto della platea attorno al rosone del lampadario; la sostituzione di tutte le poltroncine imbottite della platea e delle quinte teatrali (circa 80). "Per quel che riguarda le risorse stanziate – prosegue l’assessore Federica Bosi – sono 75mila euro per le sedute e la sistemazione delle quinte e 120mila euro per la ristrutturazione della volta, pavimentazione del palco ed eventuali interventi per il pavimento della platea e tinteggiatura. La spesa effettiva deve essere ancora definita ma non dovrebbe superare le disponibilità". Insomma, occorrerà aspettare un’altra stagione teatrale: in questo modo gli interventi verranno eseguiti la prossima estate, senza compromettere gli spettacoli invernali.

"Il teatro è luogo di comunità, condivisione, arte e bellezza. Come amministrazione, non abbiamo avuto alcun dubbio sulla necessità di riqualificare un luogo così importante e caro ai cittadini cervesi: abbiamo reperito dal bilancio le risorse necessarie e avviato l’iter per i lavori di restauro, nonostante il mancato ottenimento di fondi regionali. Per quel che riguarda la stagione 2025/ 2026 il ringraziamento ad Accademia Perduta è doveroso e sentito, il palinsesto che ci ha illustrato in conferenza stampa è come sempre di altissimo livello. A questo, andranno ad aggiungersi tanti altri spettacoli e momenti di cultura che renderanno ancora più ricco il calendario della stagione che si va ad aprire" ha concluso l’assessora.

Situato lungo il perimetro del quadrilatero, il teatro comunale Walter Chiari è un esempio di architettura minore dell’Ottocento, secolo di grande amore per il teatro d’opera. Il teatro dispone complessivamente di 229 posti (più 2 per portatori di handicap) e può essere utilizzato anche come sala congressi. Dispone di materiale audio, mixer, diffusori acustici, amplificatori, microfoni, guardaroba. Durante l’anno nel teatro si svolgono una stagione di prosa, di teatro comico e dialettale, si organizzano spettacoli per bambini, concerti, eventi musicali e conferenze.

Ilaria Bedeschi