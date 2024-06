Teatro Rossini, ipotesi riapertura a fine anno

Serve ancora tempo per definire le tempistiche di apertura del teatro Rossini, chiuso dal maggio dello scorso anno a causa dei danni riportati nel post alluvione. Gli interventi legati al rifacimento degli impianti, da quello elettrico a quello idraulico passando da quelli speciali dedicati al rilevamento e allo spegnimento incendi, messi completamente fuori uso dal metro e settanta di acqua entrata nella struttura, sono ancora in corso. Dal settembre 2023 si continua a lavorare per riportare in sesto la struttura che inizialmente doveva essere riaperta in tempo per festeggiare il patrono della città, Sant’Ilaro, il 15 maggio scorso. Una stima, questa, eccessivamente ottimistica e che oggi è già stata superata.

Il prossimo step, atteso, è l’approvazione da parte della Sovrintendenza della terza fase del progetto di ripristino, quella più legata alla struttura e che, per l’appunto, necessita dei permessi, non richiesti invece per la parte impiantistica inserita negli interventi di manutenzione. Il cantiere finale interesserà il ripristino dei legni e degli intonaci, all’interno della struttura. In contemporanea proseguono le opere di restauro delle sedie, trasferite già all’indomani dell’alluvione.

Ora le ipotesi di apertura sono concentrate per la parte finale dell’anno. Nel frattempo le iniziative culturali e musicali in programma per i mesi estivi non si fermano e andranno a premiare location diverse dal teatro. Recentemente la facciata del Rossini insieme al suo foyer – unico spazio a oggi accessibile – sono stati fra i protagonisti delle iniziative organizzate a un anno dall’alluvione. Nel foyer è stata proiettato il cortometraggio ’teatro Rossini’ realizzato dalla ditta Otis Elevator Co, mentre la facciata esterna del Rossini – illuminata dalle candele – è stata utilizzata come sfondo di ’Dedica alla mia terra d’acqua’, monologo dell’attrice Elena Bucci.

I danni riportati dal Rossini, in base alle valutazioni effettuate, ammontano complessivamente a oltre 1 milione di euro coperti in buona parte dalle donazioni arrivate in seguito all’alluvione del maggio 2023, fra cui i 500mila euro arrivati da La7/Corriere della Sera, altrettanti da un noto istituto bancario, i 15.000 dall’azione di crowdfunding più i risultati delle varie e tante iniziative di raccolta lanciate a suo tempo.

Monia Savioli