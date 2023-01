’Teatro sacro’, via al restauro

Prenderanno il via a breve le operazioni preliminari per il restauro del ‘Teatro sacro’ che Romolo Liverani dipinse nel 1858. La scenografia, dalle dimensioni colossali di dieci metri per nove, giace attualmente all’interno della chiesa di Santa Maria dell’Angelo, arrotolata nel camminamento che corre sopra l’ingresso affacciato su via Severoli.

Il suo restauro è stato finanziato con un crowdfunding (una raccolta di fondi sul web) attivato alcuni mesi fa, e che ha raggiunto la cifra di seimila euro. Abbastanza per poter instillare nuova vita in un’opera che Liverani certo non immaginava potesse essere ancora ammirata dai faentini a centocinquant’anni dalla sua morte. Composta di fogli di carta assemblati gli uni con gli altri, la sceneggiatura si presenta infatti come fragilissima: non a caso è un qualcosa di unico a livello nazionale. Anche per questo le operazioni di restauro saranno piuttosto complicate: "Innanzitutto la scenografia sarà calata con delle corde dal camminamento fino al livello della navata", spiega il vicedirettore del Museo diocesano Giovanni Gardini. "Poi si procederà allo srotolamento: il restauro avrà luogo direttamente all’interno della navata, che sarà ricoperta dall’opera di Liverani per quasi la sua intera larghezza". Rimasto celato alla vista del pubblico per più di vent’anni, il Teatro sacro da allora fino al termine della mostra non si separerà più dagli occhi dei faentini: "abbiamo deciso di optare un restauro aperto al pubblico. Chiunque vorrà potrà entrare dentro Santa Maria dell’Angelo e osservare gli esperti al lavoro".

Chi ha preso parte alla raccolta fondi potrà inoltre assistere allo srotolamento dell’opera, la quale, fatta eccezione per il personale della Soprintendenza, non è fondamentalmente mai stata vista da nessuno in anni recenti. Terminato il restauro l’opera diventerà protagonista di una mostra a lei dedicata, pensata anche per omaggiare Romolo Liverani a un secolo e mezzo dalla sua scomparsa. La mente dell’uomo attivo per gran parte dell’Ottocento in molti dei palazzi storici faentini conteneva mondi che prima e dopo quel periodo poche altre menti avrebbero contenuto. L’autore della ‘capannina’ di Palazzo Milzetti era anche un uomo capace di trasporre su carta la devozione tipicamente gesuita per il Venerdì Santo è cominciata con il peruviano Alfonso Messia, arrivata in Europa dopo il ritorno sul continente dei monaci dell’ordine fondato dal basco Ignazio di Loyola, e di dare corpo a quell’idea tutta ottocentesca della Palestina quale luogo popolato di palmizi, templi, resti archeologici, addirittura piramidi, ma anche corsi fluviali solcati da ponti dalle forme romane, in un paesaggio dominato dalle cime montuose che chiudono la scenografia appunto come in una quinta teatrale, e che nell’aspetto ricordano vagamente l’Ararat

Curiosamente, la scenografia di Liverani fa parte di quel ristretto novero di opere che non si sono mai mosse dal luogo nel quale hanno visto la luce e per il quale furono progettate: fu l’artista, nel 1858, a salire per molti giorni di seguito i gradini che conducono dentro la chiesa, mentre la sua opera non ha mai compiuto il percorso inverso. Terminato il restauro, sarà esposta in corrispondenza dell’abside, come avvenne in origine.

Filippo Donati