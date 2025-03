Teatro, si fa sul serio. Domenica lo show

Domenica prossima momento importante per gli alunni dell’Istituto Comprensivo Cervia 2 che alle 18 porteranno sul palco allestito al Palazzetto dello Sport di Cervia lo spettacolo "Tu chiamale se vuoi… emozioni!". I ragazzi hanno potuto sperimentare tutto ciò che c’è attorno alla realizzazione di un progetto teatrale e creativo grazie a tanti professionisti che li hanno seguiti negli scorsi mesi. Tra loro, magari, qualcuno ha capito che questa sarà la sua strada, grazie alla scuola e ai donatori, avendo avuto la possibilità di entrate in un mondo che affascina sempre lo spettatore. Il progetto è nato a seguito di una raccolta fondi realizzata durante una cena alla Darsena del Sale, patrocinata dalla compagnia teatrale Rumors e voluta dall’allora presidente del Consiglio di Istituto dell’IC Cervia 2, Fabio Bertozzi, membro della stessa compagnia; alla somma raccolta – 18mila euro - ha contribuito con un’offerta molto generosa anche Leopoldo Cavalli, gestore della Darsena del Sale di Cervia. Trentuno ragazzi delle classi quinte di vari plessi di scuola primaria e di diverse classi della scuola secondaria di I grado dell’I. C. Cervia 2, hanno realizzato uno spettacolo che raccoglie le loro esperienze di un viaggio costruito in 4 mesi di progetto che li ha visti lavorare il martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30. Con la guida di tanti professionisti gli studenti hanno subito dimostrato grande affiatamento, formando un gruppo coeso e collaborativo, che ha permesso di far emergere potenzialità nascoste e li ha aiutati ad esprimersi al meglio, anche attraverso linguaggi non verbali. L’impegno nel preparare uno spettacolo tutto incentrato sul vivere le emozioni aiuta i ragazzi a riconoscerle e ad affrontarle con consapevolezza: è così che si riesce a superare l’imbarazzo, ci si sostiene con la gioia, si tira fuori la propria rabbia trasformandola in qualcosa di positivo, si supera il disgusto.

i.b.