Teatro sui disturbi alimentari

È uno spettacolo che parla di disturbi alimentari quello in programma oggi alle 20 all’auditorium ’Arcangelo Corelli’ di Fusignano dal titolo "Prima di aprire bocca, non ti vedi" di Shadre Dance Family, compagnia di danza ravennate diretta da Emma Bonanzi e Serena Aurilia. Dopo lo spettacolo dedicato a Ilenia Fabbri e alle donne vittime di violenza, quest’anno le due autrici porteranno in scena uno spettacolo di danza che parlerà dei disturbi del comportamento alimentare, in compartecipazione con l’associazione "SulleALIdelleMENTI" di Ravenna.

Racconterà l’intreccio di tre storie che combattono ognuna con il proprio bisogno di far emergere tutto l’amore che manca e il disagio che si sperimenta quando non si riesce ad amare per primi sé stessi. Claudia e la sua anoressia; Alessandro e la sua bulimia; Nicole e il suo binge eating. Un’ombra nera da cui cercheranno di liberarsi attraverso il rapporto con gli amici, la famiglia e i medici.

In apertura allo spettacolo ci sarà un’esposizione di Giorgia Baroncelli, artista di Ravenna, i cui lavori sono in tema con il progetto della compagnia di danza. Il biglietto costa 15 euro intero, 10 euro ridotto (under 12 e over 65). I biglietti in prevendita sono disponibili su Billetto.it oppure nella bio di Instagram della compagnia @shade.dance.family, o ancora scrivendo una mail a shadredancefamily@gmail.com. È anche possibile acquistare il biglietto stasera.